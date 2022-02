Weg voor Sint-Michielskerk gaat voor zes weken dicht

Maandag starten de werken op het Sint-Michielsplein. Het warmtenet wordt aangelegd op het stuk tussen de Arme Klarenstraat en de Motestraat waardoor er zes weken geen verkeer zal mogelijk zijn op misschien wel het drukste punt van de stad. Het verkeer wordt het blokje omgeleid via de Blekerijstraat.

De plannen om de Arme Klarenstraat een groene make-over te geven waren al langer bekend. Er komt een gescheiden rioleringsstelsel, comfortabele voetpaden aan beide zijden van de straat, nieuwe parkeerstroken met waterdoorlatende materialen en aan de onpare kant van de straat ook een groenstrook van vier meter breed. De rijweg krijgt ook nieuw asfalt. De werken vinden in twee fases plaats. Eerst wordt het stuk van het Sint-Michielsplein tot aan de Mandelbeek, ongeveer halfweg en het laagste punt in de straat, aangepakt. Daarna volgt het stuk van Mandelbeek richting Blekerijstraat. Begin juli zouden de werken beëindigd zijn en zal de Arme Klarenstraat een totaal andere aanblik hebben.

De Arme Klarenstraat zal na de makeover een groenere aanblik hebben.

Door zure appel bijten

Nog voor die werken van start gaan moet het stuk Sint-Michielsplein tussen Arme Klarenstraat en Motestraat open. Daar zal het warmtenet, dat later aansluiting zal maken met het nieuwe stadhuis, een plaats krijgen. De werken aan het warmtenet (kant bushalte) starten maandag 7 februari en zullen midden februari al beëindigd zijn, maar daarna wordt ook de weg heringericht. Het voetpad wordt er breder en groener en het wegdek dus smaller. In totaal wordt op zes weken gerekend en in die periode zullen ook geen wagens voor de Sint-Michielskerk kunnen passeren. Openbare werken is in de herschikte bevoegdheidsverdeling onder de nieuwe schepenen het domein van Francis Debruyne, maar voor mobiliteit moeten we bij zijn partijgenoot Stefaan Van Coillie (CD&V) terecht. Samen met bereikbaarheidsambtenaar Frederique Monteiro gaf hij nog een woordje meer uitleg. “We beseffen uiteraard dat dit een van de cruciale verkeerspunten is in de stad, maar we moeten hier nu eenmaal door de zure appel bijten. In de Arme Klarenstraat stappen we tijdelijk over naar eenrichtingsverkeer. Wie uit de Vrouwenstraat komt zal zich een weg kunnen banen via Arme Klarenstraat, Blekerijstraat, Molenstraat en Iepersestraat richting het kruispunt met de Sint-Michielstraat en de de Meensesteenweg. Van daaruit kun je naar het centrum of richting ring.”

De weg voor de Sint-Michielskerk wordt versmald. Er komt ook meer groen.

Eerste werken in 23 jaar dat we hier aan de slag zijn – Ellen Bentein, Gastrofish

Nu is het op die plaats soms al moeilijk invoegen vanuit de Iepersestraat. Tijdelijke verkeerslichten komen er evenwel niet. “We willen het verkeer zo vlot mogelijk zelf zijn weg laten vinden. Je mag niet vergeten dat er ook geen verkeer zal komen vanuit de Sint-Michielstraat richting Meensesteenweg. We rekenen ook wel wat op de hoffelijkheid van de bestuurders om te ritsen op de drukke momenten.”

Ellen Bentein en Nick Degang van Gastrofish: “We hebben gelukkig twee ingangen aan onze zaak.” © STEFAAN BEEL Stefaan Beel

Eenmaal die eerste werken achter de rug zijn kan het verkeer weer passeren voor de Sint-Michielskerk en zal de hinder zich dus vooral in de Arme Klarenstraat situeren. “We zullen ervoor zorgen dat de zwakke weggebruiker altijd via de kortst mogelijk weg hun baan vinden, met VMS en Creo bevinden zich daar immers ook twee scholen. Maar tegen het volgende schooljaar zouden alle werken achter de rug moeten zijn, we mikken op finalisering tegen begin juli.”

Meer Shop&Go-plaatsen

Ook heel wat handelaars bevinden zich in de werfzone. Ellen Bentein en Nick Degang van Gastrofish runnen hun zaak op de hoek van het Sint-Michielsplein en de Arme Klarenstraat. “Wij hebben natuurlijk het geluk dat we op een hoek liggen en twee ingangen hebben. We zullen dus altijd bereikbaar blijven. We zijn natuurlijk ook een speciaalzaak, we moeten het minder van de passanten hebben. Samen runnen we hier nu al 23 jaar de zaak, daarvoor werkte ik hier ook al zes jaar”, oppert Ellen. “En in al die tijd hebben we hier nooit werken gekend. Het moest er eens van komen en we hopen dat het hier heel wat fraaier zal worden. Straks wordt het aantal parkeerplaatsen hier verminderd, maar er komen meer Shop&Go-plaatsen. En tijdens de werken worden er ook tijdelijke plaatsen gecreëerd.” Nick kijkt ook al wat verder. “Eens de weg hier voor de kerk versmald zal zijn, vrees ik wel dat er meer opstoppingen zullen ontstaan. Nu kon het verkeer hier nog min of of meer voorsorteren, daarna zal daar geen ruimte meer voor zijn.”