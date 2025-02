Weg tussen Staden en Roeselare vanaf 17 februari voor anderhalve maand afgesloten voor vernieuwing van Diksmuidsesteenweg (N36)

Vanaf maandag 17 februari vernieuwt het Agentschap Wegen en Verkeer de Diksmuidsesteenweg (N36) tussen De Zilten en de Hellestraat om het rijcomfort te verbeteren. Gedurende de werken is de weg volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Het verkeer tussen Staden en Roeselare volgt een omleiding. De verwachte einddatum is eind maart.

Op maandag 17 februari starten de werken aan de Diksmuidsesteenweg. Tijdens de werken wordt de weg tussen De Zilten en de Hellestraat volledig vernieuwd voor een beter rijcomfort. Van huisnummer 409 tot voorbij het kruispunt met de Hillestraat (die aan de andere kant van de N36 ligt als de Hellestraat) krijgt de weg een gloednieuwe asfaltlaag, met verbeterde fundering waar nodig. En tussen de Hillestraat en huisnummer 355A wordt de rijweg grondig aangepakt. De fundering wordt volledig vernieuwd en krijgt een nieuwe laag asfalt. De verwachte einddatum is eind maart.

Diksmuidsesteenweg afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

Voetgangers en fietsers kunnen de werfzone probleemloos passeren en ondervinden geen hinder. Voor gemotoriseerd verkeer is de Diksmuidsesteenweg wel volledig afgesloten ter hoogte van de werfzone. Lokaal verkeer tussen Sleihage en Roeselare wordt omgeleid via Oostnieuwkerke.

Doorgaand verkeer tussen Staden en Roeselare moet de omleiding volgen via de Staatsbaan (N35), Rijksweg (N35), Kortemarkstraat (N35), Roeselarebaan (N32), Bruggesteenweg (N32) en de R32. Deze omleiding geldt in beide richtingen dus verkeer tussen Roeselare en Staden plant hun route best op voorhand.