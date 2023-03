Watertoevoer in Blankenberge deze week op meerdere plaatsen onderbroken voor werken aan de leidingen

Farys werkt deze week op verschillende plaatsen in Blankenberge aan de waterleiding en dient hiervoor in enkele straten de watertoevoer tijdelijk te onderbreken.

Op woensdag 15 maart zal er tussen 8 en 16 uur geen leidingwater zijn in de Vredelaan 84-122 (even huisnummers) en de Eric Jameslaan van huisnummer 1 tot 20, op donderdag 16 en vrijdag 17 maart wordt tussen 8 en 17 uur de toevoer onderbroken in de Consciencestraat 49, Grote Markt 18-23, P. Benoitstraat 2-18 (even huisnummers) en de P. Benoitstraat 3-9 (oneven huisnummers).

Tijdens de wateronderbreking laat je best alle kranen dicht en zorg je ervoor dat toestellen die water verbruiken, uitgeschakeld zijn.