Waterlek in Westvleterendorp

Ter hoogte van de kerk en café Den Engel is een groot waterlek. Uit de grond stroomt veel water en zijn er al enkele verzakkingen in het wegdek. Doorgaand verkeer is niet mogelijk, handelszaken blijven wel bereikbaar.

Verkeer van en naar Poperinge moet omrijden via de Kruisboomstraat. De Watergroep is aan het werk om dit lek zo snel mogelijk te dichten.

Hiervoor wordt het water een tijd afgesloten voor de huizen van nummer 1 t.e.m. 40. De rechterkant (kant van Den Engel) heeft geen water, normaal gezien heeft de andere kan wel nog steeds water. Ook de Lenenbrugstraat heeft geen water.

Ook in de Eikhoekstraat t.h.v. de Hogebrugstraat is er een lek. Dit is minder dringend, er wordt prioriteit gegeven aan het lek bij Den Engel. (RVL)