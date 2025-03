Voorbereiding ontdubbeling expresweg N58 in Geluwe beperkt tot dit weekend

In het weekend van 8 en 9 maart is de expresweg N58 tussen de Ringlaan (N338) en de Menenstraat (N8) en de op- en afritten van de A19 in Geluwe afgesloten. Voor het verkeer in de Menenstraat zelf is er geen hinder: de rotonde blijft vlot bereikbaar voor het verkeer tussen Geluwe en Menen.

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer zijn de voorbereidingen voor de ontdubbeling van de N58 begonnen. Op de plaats waar er twee fietstunnels zijn voorzien, komt er dit weekend een koker en vinden er boringen plaats.

De twee fietstunnels komen in de Koekuitstraat en ter hoogte van de Reutelbeek in het verlengde van het fietspad dat twee jaar geleden reeds aangelegd werd maar doodloopt aan de expresweg.

Oorspronkelijk zouden de voorbereidende werken plaatsvinden tijdens twee weekends in maart en viel dat eerder ook zo te vernemen tijdens de infomarkt in GC Gilwe. Binnen twee weekends wordt er dus niet gewerkt.

De N58 en de op- en afritten zijn afgesloten sedert vrijdagavond tot komende maandagochtend 4 uur. Het verkeer naar Armentières volgt een omleiding via de A19 tot aan de afrit Beselare en via de dorpskom van Kruiseke naar de rotonde in de Kruisekestraat. De tonnagebeperking in Kruiseke is dit weekend tijdelijk opgeheven.

Versmalde rijstroken

Het doorgaand verkeer op de N58 rijdt vanaf maandag over versmalde rijstroken en er geldt een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur. Deze hinder blijft tot eind dit jaar. Vanaf maandag gaat de aannemer Stadsbader aan de slag met de werken van fase 1 en worden de fietstunnels aan de Geluwebeek en Koekuitstraat aangelegd, aan de zijde van Geluwe.

Er wordt ook riolering geplaatst en de Groenebeek wordt verplaatst. Deze fase duurt, als alles vlot verloopt, tot eind 2025. Dan schuiven de werken op van fase 1 naar fase 2, de ontdubbeling zelf. De exacte datum van die fasewissel ligt nog niet vast.

Turborotonde en fietstunnels

De N58 wordt grondig vernieuwd, tussen de A19 en de Ringlaan. Er komen aan de kant van Geluwe twee rijvakken bij, om de file op de N8 in Geluwe en op de afrit van de A19 op te lossen. De rotonde in de Menenstraat wordt omgebouwd tot een kruispunt met verkeerslichten. De bestaande fietstunnels blijven in gebruik. De rotonde aan de Ringlaan wordt een turborotonde. Zo rijdt het verkeer hier in de toekomst vlotter voorbij en is er minder file.

Ook voor fietsers houden de werken een hele verbetering in. Zo komen er twee fietstunnels onder de N58 door, ter hoogte van de Geluwebeek en aan de Koekuitstraat. Op die manier verplaatsen fietsers zich veiliger tussen Geluwe en Menen.

De totale kostprijs bedraagt 10,5 miljoen euro.