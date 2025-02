Voorbereidende werken voor nieuwe fietsbrug over kanaal in Veurne op maandag 17 februari van start

Vanaf maandag 17 februari starten de voorbereidende werken voor de nieuwe fiets- en voetgangersbrug in de Nieuwpoortkeiweg in Veurne. Hierdoor is slechts één rijstrook beschikbaar en wordt het verkeer geregeld met verkeerslichten.

Deze voorbereidende werken zijn de eerste stap naar de aanleg van de fietsbrug Rozendalstraat/Voetbalstraat over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke. Via deze brug zullen fietsers en voetgangers vanaf het voorjaar 2026 veilig van Petit-Paris naar de Nieuwstad kunnen. De Rozendalstraat wordt gedeeltelijk omgevormd tot een fietsstraat.

Stad Veurne en De Vlaamse Waterweg nv sloten in 2015 een overeenkomst om samen een fiets- en voetgangersbrug te bouwen over het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke in Veurne. De brug komt in het verlengde van de Voetbalstraat en de Noordburgweg. Stad Veurne en De Vlaamse Waterweg investeren samen 3,88 miljoen euro in de nieuwe brug.

Deze fietsbrug wordt een stalen vaste brug met een overspanning van 18,3 meter lang en 3 meter breed. De bijna 100 meter lange aanloophellingen op de oevers worden in beton en staal uitgevoerd. De geringe hellingsgraad maakt het gebruik voor fietsers comfortabel. Op elke oever komt een trap. De brug heeft een doorvaarthoogte van 5,25 meter en zal 4,3 meter boven de het straatniveau uitkomen.

Make-over Rozendalstraat

De brug is de aanzet van een complete make-over van de Rozendalstraat, die een volledig nieuwe inrichting en riolering krijgt, met meer rust en groen in het straatbeeld. Om de veiligheid van de fietsers te verbeteren, komt er eenrichtingsverkeer tussen de Noordburgweg en de spoorwegovergang voor het gemotoriseerde verkeer. De Rozendalstraat wordt omgevormd tot fietsstraat. In een fietsstraat hebben fietsers altijd voorrang en mogen ze niet worden ingehaald door gemotoriseerd verkeer, en er geldt altijd de maximumsnelheid van 30 km/uur.

Het kruispunt Noordburgweg-Rozendalstraat wordt veiliger, met de aanleg van een fietsrustpunt. Ook aan de zijde van de Nieuwpoortkeiweg komen er ingrepen rond de zone aan de fietsbrug, met een veilige oversteek en een knik in de gewestweg om het gemotoriseerd verkeer aan te zetten trager te rijden. Bij de aanleg van de Nieuwpoortkeiweg is ook het Agentschap Wegen en Verkeer betrokken.