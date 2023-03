Voorbereidende werken aan verlenging verlaagde Leieboorden starten maandag

Feestelijke opening

De verlaagde Leieboorden werden in 2018 feestelijk geopend en zijn een trekpleister bij heel wat Kortrijkzanen en bezoekers. Het project kreeg in 2019 zowel de jury- als publieksprijs voor ‘Beste Publieke ruimte voor Vlaanderen en Brussel’. Op 18 mei 2022 kondigde het stadsbestuur aan de Kortrijks verlaagde Leieboorden te zullen verlengen.

“Met de opwaardering van de verlaagde Leieboorden zijn ook het aantal horecazaken toegenomen, het is dus echt het kloppend hart van onze stad geworden. We starten nu met de volgende fase van de vernieuwing. Zo geven we de Leie nog meer terug aan de Kortrijkzanen”, klonk het toen bij Ruth Vandenberghe, burgemeester van Kortrijk.