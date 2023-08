Volgende week start heraanleg Rekkemsestraat: einde voorzien medio november

Op maandag 7 augustus start de firma nv Raf De Vriese met de heraanleg van de Rekkemsestraat. Deze werken zullen gefaseerd verlopen met als eerste fase de Michel Vandewielestraat tot net voorbij de Rode Dreef. De timing is afhankelijk van onvoorziene en/of weersomstandigheden.

De Rekkemsestraat in Marke krijgt een gedeeltelijke heraanleg om de straat verkeersveiliger en groener te maken. De betonstroken aan beide zijden van de weg worden weggewerkt en maken plaats voor fietssuggestiestroken waarbij ook de verzakte riooldeksels aangepakt worden.

De klinkers die zorgen voor geluids- en trillingsoverlast aan de kruispunten verdwijnen en er wordt een asverschuiving gerealiseerd om de verkeersveiligheid te verhogen. Er komen 13 groenzones met nieuwe bomen en fietsenstallingen voor 32 fietsen. Er komen 2 parkeerplaatsen bij en het parkeren zal beter georganiseerd worden via het aanbrengen van parkeerstroken.

Beperkte ruimte

“Het straatprofiel is eentonig en er zijn geen boom- of plantvakken noch fietsenstallingen aanwezig. Met gemiddeld 700 fietsers per dag waaronder veel schoolgaand fietsverkeer, is het voor de stad belangrijk om het fietscomfort en de verkeersveiligheid te verbeteren. Door de beperkte ruimte van 7,90 m zijn afgescheiden fietspaden niet mogelijk”, aldus schepen van Mobiliteit Axel Weydts.

© gf

Fase 1 met als zone Michel Vandewielestraat, Koedreef en Rode Dreef gaat maandag van start en zal duren tot en met 25 augustus. Vervolgens staat zone Pastoor Slossestraat, Zwinstraat en Keiweg gepland tot en met 29 september. Fase 3 wordt afgebakend tot zone Aardweg en Markekerkstraat en duurt tot 20 oktober.

Als vierde en laatste zone zal men werken vanaf de Hemelrijkstraat tot aan de rotonde IJzeren Poort. Voor alle fases worden omleidingen voorzien die kunnen geraadpleegd worden op www.kortrijk.be/rekkemsestraat. Het zwaar verkeer volgt gedurende de volledige periode van de werken een omleiding via Baliestraat, Hellestraat en Kloosterstraat.