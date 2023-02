Volgende stuk van Knokkestraat in Knokke wordt opgebroken: garages of standplaatsen niet bereikbaar

Momenteel moet in de Knokkestraat in Knokke, tussen de Polderstraat en de Krommedijk, naast de beplanting ook nog de toplaag en de markeringen worden aangelegd. Door de voorspelde koude weersomstandigheden kan de juiste datum nog niet worden bepaald, maar wel is zeker dat dit niet voor 13 maart zal lukken. Deze zone zal tot die datum enkel bereikbaar zijn voor plaatselijk verkeer.

Ondertussen starten de werken in de Knokkestraat tussen de Polderstraat tot juist voor de IJzerstraat. Eerst wordt de volledige rijweg opengebroken en vernieuwd. Later zal de voetpadzone aan de kant van de huizen gerenoveerd worden. Tijdens deze werken zijn de garages of standplaatsen niet bereikbaar. Bewoners in deze zone voor wie hun garage of standplaats niet toegankelijk is, kunnen een parkeerkaart ‘wegenwerkzaamheden’ aanvragen.

Parkeerkaarten voor bewoners kosten 10 euro

Bewoners die reeds over een parkeerkaart ‘wegenwerkzaamheden’ beschikken, dienen hiervoor geen nieuwe aanvraag te doen. De huidige aanvraag wordt automatisch verlengd tot het einde van de werken. Bewoners die nog geen parkeerkaart ‘wegenwerkzaamheden’ hebben en die geen gebruik kunnen maken van hun garage of standplaats kunnen in de parkeershop, Gemeenteplein 22, een parkeerkaart ophalen tegen een administratieve prijs van 10 euro. Dit voor de volledige periode dat de garage of standplaats niet te bereiken is.

Bij het afhalen van een parkeerkaart bij de parkeershop dien je zowel een bewijs voor te leggen dat je over een garage beschikt of er één huurt alsook het inschrijvingsbewijs van de wagen. Tussen maandag 27 februari en zondag 5 maart is de parkeershop voor één week gesloten wegens verbouwingen.

Ophaling vuilniszakken

Aan de bewoners van de Knokkestraat waar de weg wordt opgebroken, wordt gevraagd om tijdens de werkzaamheden de vuilniszakken tijdig op de hoeken van de zijstraten buiten de werfzones te plaatsen. Zo kan de afvalophaling vlot blijven verlopen. (DM)