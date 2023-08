Volgende fase wegenwerken Natiënlaan in Knokke begin september van start

Vanaf vrijdag 1 september start de volgende fase van de rioleringswerken aan de oostelijke kant van de Natiënlaan in Knokke. Hiervoor zal het verkeer over de westelijke kant (even huisnummers) van de Natiënlaan rijden, dit in beide richtingen afgescheiden door stootblokken identiek aan de vorige fase. De wegwerkzaamheden moeten afgewerkt zijn tegen 30 juni 2024. De groenaanleg staat ingepland voor najaar 2024.

Vanaf vrijdag 1 september vanaf 6 uur ‘s morgens geldt er parkeerverbod op de middenberm van de Natiënlaan zodat de rijbaanafscheiders vlot kunnen verplaatst worden naar de westelijke kant. Vanaf maandag 4 september om 6 uur mogen voertuigen niet langer parkeren op de oostelijke zijde zodat er gestart kan worden met de opbraak van de rijweg en parkeerstroken.

Hinderbeperkende maatregelen

Op vraag van het gemeentebestuur streeft de aannemer naar een maximale toegankelijkheid van woningen, garages en handelszaken. Tijdens de werkzaamheden blijft steeds doorgaand verkeer mogelijk in beide richtingen. Om de bereikbaarheid te garanderen zal gedurende de werkzaamheden de middenberm tijdelijk verhard worden. Op deze manier kan de middenberm en de bestaande parkeerstrook/fietspad door de aannemer gebruikt worden als werfpiste waarbij het verkeer minimaal gehinderd wordt. De rijstroken van de Natiënlaan worden van elkaar gescheiden door middel van jerseys. Dit moet duidelijk maken dat omdraaien niet mogelijk is, maar dat het keren ter hoogte van de rotondes moet gebeuren.

Tussen september en Pasen 2024 is er telkens één volwaardige rijstrook beschikbaar per richting. Vanaf Pasen 2024, wanneer de oostelijke rijweg vernieuwd is, zal het opnieuw mogelijk zijn om op de oostzijde één rijstrook te gebruiken richting Knokke-Heist, waardoor op de reeds vernieuwde westzijde opnieuw twee rijstroken ter beschikking zijn.

Doorsteken in steenslag naar handelszaken

Ter hoogte van handelszaken worden er, waar dit mogelijk is, steeds twee doorsteken doorheen de werfzone aangelegd in minder-hindersteenslag. Op het moment dat er wordt gepasseerd voor de aanleg van de riolering wordt één doorsteek naar de handelszaak afgesloten en blijft de andere doorsteek steeds toegankelijk.

Fietsers en voetgangers

Voor fietsers en voetgangers die een bestemming hebben binnen de werfzone zal het bestaande voetpad kunnen gebruikt worden. Er wordt gevraagd de signalisatie van de werfzones, alsook de verkeersomleidingen, te respecteren teneinde de vooruitgang van de werken niet te belemmeren en ieders veiligheid te kunnen garanderen.

Voor de fietsers die geen bestemming binnen de werfzone hebben, wordt een omleiding voorzien. De fietsers die van Westkapelle naar Knokke-Heist fietsen, kunnen langs het nieuwe fietspad van de vierde fase van bedrijvenpark ‘t Walletje, onder de balkonrotonde en vervolgens via het nieuwe fietspad op de westzijde van de Natiënlaan of langs het AZ Zeno het centrum van Knokke-Heist bereiken.

Waar kan ik parkeren tijdens de werken?

Tijdens de werkzaamheden is het niet mogelijk om binnen de werfzone te parkeren. Klanten van warenhuizen en andere grote handelszaken kunnen wel hun wagen parkeren op het eigen terrein van deze ondernemingen. Ondernemers die geen parkeerfaciliteiten op eigen terrein kunnen aanbieden, kunnen hun klanten eventueel doorverwijzen naar de randparkings ter hoogte van bedrijvencentrum ‘t Walletje.

Woon je in de werfzone en heb je een garage/standplaats, dan kun je in de parkingshop op het Gemeenteplein 22 een parkeerkaart ‘wegwerkzaamheden’ halen tegen een administratieve vergoeding van 10 euro voor de periode dat je garage/standplaats niet bereikbaar is. Deze parkeerkaart geldt in alle zones uitgezonderd de rode zone. Je dient bij de parkingshop wel een bewijs voor te leggen dat je over een garage beschikt of er één huurt en je moet ook het inschrijvingsbewijs van de wagen meebrengen.

Huisvuilophaling

De bewoners aan de oostzijde van de Natiënlaan worden verzocht hun afval tijdig buiten de werkzone te plaatsen.

Combineer nutswijzigingen op privé terrein met deze op het openbaar domein. Omwonenden die eventueel een verzwaring van het internet, hoger vermogen voor hun elektriciteitsaansluiting, een gasuitbreiding of andere nutswijzigingen op hun privé domein wensen, worden verzocht dit tijdig aan te vragen bij de nutsmaatschappijen zodat dit kan gecombineerd met de reeds geplande werken. Zo vermijd je dat na volledig heraanleg de vernieuwde weg opnieuw moet opengebroken worden voor één of andere privé aansluiting.