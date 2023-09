Volgende fase van werken op Avelgemstraat en Doorniksesteenweg (N353) start op 25 september

Op maandag 25 september start het Agentschap Wegen en Verkeer met de volgende fase van de werken op de Avelgemstraat (N353) in Spiere-Helkijn en Doorniksesteenweg in Avelgem.

Fase 1 werd in het voorjaar van 2022 afgerond en nu kunnen de werken van fase 2 starten. Volgens de huidige planning zijn de werken midden november achter de rug. Tijdens de werken volgen fietsers en doorgaand verkeer een omleiding.

Vernieuwing startte in 2021

In oktober 2021 startte Wegen en Verkeer met de vernieuwing van het wegdek en de fietspaden op de Doorniksesteenweg, tussen de Kanaalweg en Heestertstraat in Avelgem. Die werken werden in het voorjaar van 2022 afgerond. Nu de omgevingsvergunning is goedgekeurd, kunnen de werken van fase 2 starten. Wegen en Verkeer vernieuwt het wegdek en de fietspaden op de Doorniksesteenweg en de Avelgemstraat.

Werken van 25 september tot midden november

In fase 2 werkt de aannemer in twee deelfases: fase 2A en 2B. Zo blijft de hinder voor de omgeving beperkt. In fase 2A werkt de aannemer tussen de Kasteeldreef, in Spiere-Helkijn, en het kanaal Bossuit-Kortrijk, van 25 september tot midden oktober. In fase 2B is de Doorniksesteenweg, tussen de Molenstraat en Heestertstraat in Avelgem, aan de beurt. Hier werkt de aannemer van midden oktober tot midden november.

Omleidingen tijdens werken

Tijdens de werken op de Doorniksesteenweg en Avelgemstraat worden de werfzones telkens afgesloten voor het doorgaand verkeer, in beide richtingen. Tijdens fase 2A rijden fietsers om via de Elleboogstraat, Baljuwstraat en het jaagpad langs de Schelde. In fase 2B fietsen ze via de Heestertstraat en Molenstraat. Lokaal verkeer rijdt tijdens de werken van Helkijn naar Outrijve, en omgekeerd, via Sint-Denijs en Moen. Doorgaand zwaar verkeer (+3,5T) rijdt in beide richtingen via de N50, E17, N391 en de N8.