Volgende fase dorpskernvernieuwing Reningelst van start

Na de Vlamertingseweg zijn deze morgen de wegenwerken gestart in de Baljuwstraat in Reningelst. Deze werken kaderen in de vernieuwing van de dorpskern.

Nadat net voor het bouwverlof het eerste gedeelte van de tweede fase van de dorpskernvernieuwing in Reningelst zo goed als voltooid werd, startte eind augustus fase 2.2A. in de Vlamertingseweg. Vanmorgen startte de aannemer nu ook de rioleringswerken in de Baljuwstraat. Eerst komt het gedeelte van de Kuiperstraat tot aan de Bettedreef aan de beurt, daarna het gedeelte tot aan de Sint-Pietersstraat.

In de Vlamertingseweg werd, na de aanleg van de rioleringen, al gestart met de huisaansluitingen. Het kruispunt met de Clyttesteenweg werd verder opgebroken voor de aanleg van een ondergronds pompstation.

Omleidingen

Het lokaal en doorgaand verkeer vanaf de dorpskern of komend vanuit Poperinge zal de voorziene omleidingen via de Ouderdomseweg moeten volgen. Tijdens de werken geldt er eenrichtingsverkeer in de Kriekstraat vanaf het voetbalveld tot aan de Ouderdomseweg en in de Pastoorstraat vanaf de Ouderdomseweg tot aan het kruispunt met de Kriekstraat, uitgezonderd voor fietsers en bromfietsers.

Verder ook eenrichtingsverkeer in de Diepestraat vanaf de Clyttesteenweg tot de Lokerseweg. Tussen de Vlamertingseweg en de Clyttesteenweg is er verkeer in twee richtingen mogelijk tot aan de laadkaaien van Boomkwekerij Bouton. Tussen de Lokerseweg en de Vlamertingseweg is er een omleiding voorzien via de Kwakkelstraat, Clyttesteenweg , Rozenhilstraat en de Kemmelseweg. In de Kwakkelstraat is er eenrichtingsverkeer vanaf de Lokerseweg. Ook vanaf de Clyttesteenweg tot aan het kruispunt met de Kemmelseweg geldt er in de Rozenhilstraat eenrichtingsverkeer, net als in de Kemmelseweg vanaf het kruispunt van de Rozenhilstraat tot aan de Vlamertingseweg.

Voor het fietsverkeer naar en van Poperinge wordt een omleiding voorzien via de Kuiperstraat – Disbos – Belfroidstraat – Sint-Pietersstraat.

De bussen van De Lijn volgen sinds 1 september ook de omleidingen. Dit betekent dat de bushaltes Reningelst Hoogte, Reningelst Hemelstraat (kruispunt Sint-Pietersstraat), Reningelst Robaartbeek tijdens de werken in de Baljuwstraat niet worden bediend. Ook de haltes ter hoogte van de Busseboomstraat/Keibilken en van de Singel worden niet bediend. Ter hoogte van de Pastoorstraat 3 werd door De Lijn een tijdelijke bushalte ingericht. (MB)