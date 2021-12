Volgend jaar veel wegenwerken gepland in Stavele

Volgend jaar en mogelijks ook nog een stuk in 2023 zullen er op tien plaatsen in Stavele wegenwerken plaatsvinden. Het langste traject is de IJzerstraat tussen de Stavele brug en de Kruisstraat. De IJzerstraat wordt grondig hersteld.

De IJzerstraat in Stavele is nog lang niet zo slecht als pakweg de Oerenstraat in Alveringem. Maar iedereen ziet dat ze snel aan het verslijten is. Lap- en tapwerk is niet meer aan de orde, oordeelt het schepencollege.

IJzerstraat

“Mensen hebben mij al aangesproken over de toestand van de IJzerstraat”, zegt schepen van Openbare Werken Jacques Blanckaert. “Kijk, we hebben beslist om ze grondig te herstellen. In het verleden hebben we al meermaals aan plaatselijk herstel gedaan en putten opgevuld – onder meer ter hoogte van de overgang van de Stavele brug naar de rijweg – maar dat gaan we nu niet meer doen. Een laagje schmink lost de onderliggende gebreken niet op. De slechte stukken zullen worden uitgebroken en er komt een hele nieuwe toplaag. Ik vermoed dat we tegen eind januari de aannemer kunnen aanstellen. De timing van de werken zal dan afhangen van zijn agenda. Opmerkelijk is dat oppositiefractie PRO-N-VA tegenstemde, naar eigen zeggen omdat we te veel geld uitgeven. Heeft men liever dat we lappen en tappen en half werk leveren misschien? Bart Niville van N-VA stemde wel voor.”

Meer werken

In 2022 worden nog meer gemeentelijke wegen hersteld, meldt schepen Blanckaert. “Ze liggen toevallig allemaal op Stavels grondgebied. De locaties zijn de Notelaarstraat (91.975 euro), Waaienburgstraat (69.060 euro), Bromstraat (25.970 euro), Westsluisstraat (18.535 euro), Oude Bekestraat (13.327 euro), zijstraat Eversamstraat richting Vleteren (11.160 euro), Eversamstraat ter hoogte van de Poperingevaart (6.567 euro), Hoekjesstraat (4.500 euro) en Hondspootstraat (2.560 euro). De kostprijs voor de heraanleg van de IJzerstraat bedraagt 350.382 euro. Al deze wegenwerken samen zullen een kleine 770.000 euro kosten, exclusief btw.” (AB)