Vierkant groen op kruispunt Baron Ruzettelaan (N50) met Brugs-Kerkhofstraat

Vanaf maandag 18 november werkt het Agentschap Wegen en Verkeer op het kruispunt van de Baron Ruzettelaan (N50) met de Brugs-Kerkhofstraat en Lappersfortstraat. Op het kruispunt komen er veilige fietsoversteekplaatsen, de fietspaden worden verlengd en de verkeerslichtenregeling wordt aangepast. Er wordt ‘vierkant groen’ geïnstalleerd waarbij fietsers en voetgangers op alle takken van het kruispunt gelijktijdig groen hebben. De werken duren nog tot en met 20 december. Tijdens de werken kan gemotoriseerd verkeer zich steeds van en naar het centrum van Brugge blijven verplaatsen. Fietsers rijden om.

Veiliger oversteken voor fietsers

Op het kruispunt worden een aantal aanpassingen uitgevoerd, om zo de veiligheid van fietsers te verbeteren. Zo komt er vanuit de Brugs-Kerkhofstraat een extra stuk fietspad bij naar het kruispunt. Op die manier rijden fietsers vlotter naar de oversteekplaats. Op het kruispunt zelf komen er aparte oversteekplaatsen voor fietsers, naast de bestaande zebrapaden, om de Baron Ruzettelaan over te steken. Tot slot wordt de verkeerslichtenregeling aangepast naar ‘vierkant groen’. Zo hebben fietsers en voetgangers vanuit alle richtingen gelijktijdig groen en worden dodehoekongevallen voorkomen.

Werken vanaf 18 november

De werken starten op maandag 18 november en duren, als alles vlot verloopt, tot vrijdagavond 20 december. Zo zijn de werken klaar net voor de kerstvakantie start.

Voetgangers steken over aan Greenhillstraat en fietsers rijden om

Voetgangers kunnen zich tijdens de werken te voet langs de werfzone op de Baron Ruzettelaan verplaatsen, maar de oversteekplaatsen worden afgesloten. Voetgangers steken verderop over, aan de bovenste tak van de Lappersfortstraat of aan de Greenhillstraat.

Fietsers kunnen tijdens de werken de zijstraten niet inrijden. Er gelden ook omleidingen. Richting Steenbrugge rijden fietsers via de Lappersfortstraat en het fietspad langs het kanaal Gent-Oostende. Richting Brugge centrum fietsen zij via de Greenhillstraat, Brugeoisestraat, Korte Dwarsstraat en de Kleine Kerkhofstraat.

Doorgaand gemotoriseerd verkeer op Baron Ruzettelaan blijft mogelijk

De bussen van lijnen 6, 20 en 211 kunnen op de Baron Ruzettelaan blijven rijden. Reizigers plannen best hun reis via delijn.be/routeplanner of de app van De Lijn.

Autoverkeer kan voorbij de werfzone op de Baron Ruzettelaan blijven rijden, in beide richtingen. De toegang naar de Brugs-Kerkhofstraat en Lappersfortstraat zijn wel afgesloten. Er geldt een snelheidsbeperking van 30 km/u aan de werfzone.