Vier straten worden vernieuwd in Moorslede, kostprijs geraamd op 5,5 miljoen euro

De gemeenteraad keurde het bestek voor wegen- en rioleringswerken in de Mandellaan, Kleppestraat, Azalealaan en Ridder Janlaan in Dadizele goed. De kostprijs is geraamd op 5,5 miljoen euro. Er wordt een gescheiden riolering aangelegd en daarvoor zijn er subsidies van Aquafin.

Het gemeentelijk aandeel is geraamd op 746.000 euro. Fractieleider Ward Gillis (PRO) was de enige van de oppositie die over dat aandeel een vraag stelde en werd het agendapunt op een drafje goedgekeurd. Burgemeester Ward Vergote (Visie) gaf de drie oppositiepartijen een ferme sneer. “Er wordt hier een half uur gepalaverd over een oude boom (over de invulling van het gewezen Dadipark, red) en over zo’n belangrijk dossier van 5,5 miljoen euro wordt er geen seconde over gedaan. Wel chapeau oppositie.”

“De werken in de Kleppestraat gaan in mei starten en de vier straten moeten afgewerkt zijn tegen het zomerverlof volgend jaar”, vertelde de burgemeester ons achteraf. “Die werken gaan een grote impact hebben naar de mobiliteit en communicatie toe. Middenin het centrum van Dadizele krijgen we een grote omleiding. Het is schrijnend dat de oppositie over al dat soort zaken niks heeft gevraagd. Omwille van corona verliepen de infovergaderingen online en komt er nog een fysieke infovergadering in GC Den Ommeganck.”

“De straten worden sterk versmald om het verkeer af te remmen. Er komt in de Mandellaan een afzonderlijk fietspad in dubbele richting. We nemen ook nog andere verkeersremmende maatregelen, dwars over de rijbaan. Het wordt alvast een grote verbetering naar de verkeersveiligheid toe. Waarop we inzetten, net zoals veel andere gemeenten.” (EDB)