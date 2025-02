Vier jaar werken in omgeving van Smedenstraat en Leopold Lippenspark in Knokke-Heist: “Worden in verschillende fases uitgevoerd”

Vanaf eind maart worden er ingrijpende werken uitgevoerd in de straten rond het Burgemeester Graaf Leopold Lippenspark in Knokke-Heist. De werken duren tot 2029, maar worden in verschillende fases uitgevoerd.

Het gaat om ingrijpende werken aan de riolering in de Smedenstraat, Jan Devischstraat, Kragendijk, Kragenhoek en Kleiput en Edward Verheyestraat. Die is dringend aan vernieuwing toe. “Hiervoor wordt op termijn een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd waarbij vuil water en regenwater afzonderlijk worden afgevoerd. Dit maakt deel uit van een strategisch regenwaterplan dat toelaat om in de toekomst ook in Knokke-centrum een gescheiden stelsel te realiseren en de verbinding met de Izabellavaart tot stand te brengen”, zegt het gemeentebestuur.

Om dit te realiseren zullen vanaf 31 maart, onder voorbehoud van weersomstandigheden, voorbereidende nutswerken beginnen. De volledige afwerking van dit project is voorzien tegen eind juni 2029.

Herinrichting fietspad en kruispunt Driewege

Naast de rioleringswerken wordt de bovenbouw van de verschillende straten van gevel tot gevel volledig vernieuwd. Grote wijzigingen in de verkeerscirculatie blijven uit, maar er worden wel verbeteringen doorgevoerd voor zwakke weggebruikers. Zo wordt het bestaande dubbelrichtingsfietspad van de Kragendijk doorgetrokken tot in de Edward Verheyestraat en worden verschillende kruispunten vereenvoudigd, waaronder het kruispunt Driewege.

De eigenlijke wegenis- en rioleringswerken starten in september 2025, duren tot juni 2029 en worden in vier grote fases uitgevoerd. Een concrete fasering van de riolering- en wegeniswerken kan nog niet gecommuniceerd worden. Deze fasering zal pas bekend zijn na aanstelling van de wegenis- en rioleringsaannemer.

“Over de exacte timing en fasering van de riolerings- en wegeniswerken volgt later meer informatie van zodra een aannemer is aangesteld”, zegt het gemeentebestuur. “Bewoners van de verschillende straten zullen ook tijdig worden ingelicht van de werken.” (MM)