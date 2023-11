Vier grote stadswerven in Bavikhove en Harelbeke: Verkeer langs Ter Abdijhoeve weldra weer mogelijk

De komende weken zijn er op vier locaties in Bavikhove en Harelbeke wegwerkzaamheden. Zo zijn er werken gepland in de Treurnietstraat en Vierkeerstraat (Bavikhove) en in de Jan Breydelstraat, de Hugo Verrieststraat en Ter Abdijhoeve (Harelbeke).

Treurnietstraat Bavikhove

Nog tot en met vrijdag 24 november vinden werken plaats in de Treurnietstraat. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk, uitgezonderd plaatselijk verkeer, fietsers en voetgangers. Er wordt een omleiding voorzien via de Treurnietstraat, Vlietestraat en Hoogstraat, en omgekeerd.

Vierkeerstraat Bavikhove

Vanaf woensdag 22 november tot en met vrijdag 22 december zijn er werken in de Vierkeerstraat, tussen Bavikhovedorp en de Madeleine Duchilaan. Het betreft voetpad- en onthardingswerken. Gedurende de werken is er geen doorgaand verkeer mogelijk. In de Vlietestraat/Bavikhovedorp, tussen de rotonde met de Hoogstraat en de Kervijnstraat, wordt enkel plaatselijk verkeer toegelaten. Er wordt een omleiding voorzien via de Vlietestraat, Muizelstraat, Kuurnsestraat, N36 en Bavikhoofsestraat.

Jan Breydelstraat en Hugo Verrieststraat Harelbeke

In de Jan Breydelstraat en de Hugo Verrieststraat zijn er nog tot en met 30 november 2023 werken aan de gang. In de Jan Breydelstraat is eenrichtingsverkeer voorzien tussen de Goedendagstraat en de Venetiëlaan. Fietsers hebben doorgang in beide richtingen.

In de Hugo Verrieststraat is geen doorgaand verkeer mogelijk ter hoogte van de Jan Breydelstraat. Er wordt een omleiding voorzien via de Venetiëlaan, Vlaanderenlaan en Goedendagstraat, en een via de Julius Sabbelstraat, Hippodroomstraat, Elfde-Julistraat en Goedendagstraat: en omgekeerd.

Ter Abdijhoeve Harelbeke

Nog tot en met maandag 20 november zijn er dringende rioleringswerken ter hoogte van Ter Abdijhoeve 2 in Harelbeke. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Er wordt een omleiding voorzien via Ter Abdijhoeve en de Twee-Bruggenstraat, en omgekeerd.

Voor vragen/meldingen omtrent verkeer en mobiliteit gelieve te mailen naar pz.gavers.verkeer@pog olice.belgium.eu