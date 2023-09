Veurne herstelt opnieuw enkele plattelandswegen

Deze maand is Veurne opnieuw gestart met het herstel van een aantal plattelandswegen. Het gaat om het derde pakket van een meerjarenplan waarvoor een schijf van 8,97 miljoen euro is vrijgemaakt.

De plattelandswegen situeren zich in alle fusiedorpen van Veurne. De eerste werken zijn in september van start gegaan in de Bulskampstraat in Bulskamp, Landbouwersstraat in Steenkerke, de Boonakkerstraat in Beauvoorde en in nog enkele plattelandswegen in een paar andere randgemeenten van Veurne. Meestal gaat het wel om bepaalde segmenten van de weg en niet om de volledige straat, maar in Steenkerke werd de Landbouwersstraat wel grondiger onder handen genomen. De weg heeft enorm afgezien van de wortels van de bomen naast de weg die ervoor gezorgd hebben dat de weg een heel eind omhoog is geduwd.

Op sommige plaatsen was de weg zodanig vervormd dat personenwagens en landbouwvoertuigen er met de onderkant over de weg schuurden. Gedurende de werken zullen meerdere wegen afgesloten worden en zal er een omleiding moeten worden gevolgd. De plannen en de verschillende fases van de werken zijn terug te vinden via: www.veurne.be/plattelandswegen. Deze werken zullen tegen half 2024 afgewerkt zijn. (JT)