Vernieuwing van het wegdek in de Kleine Brandstraat in Deerlijk

Op maandag 14 maart start aannemer Stadsbader met het vernieuwen van het wegdek in de Kleine Brandstraat, dit vanaf de rotonde in Zwevegem tot aan de Pladijsstraat in Deerlijk.

Op hetzelfde moment worden er drie nieuwe deksels in de Stationsstraat aangepast. De werken zullen ongeveer 3 weken in beslag nemen. Doorgaand gemotoriseerd verkeer zal op dat moment niet mogelijk zijn. Fietsers en voetgangers kunnen wel nog door.

Er is een omleiding voorzien tijdens de werken. Vanuit Zwevegem naar Deerlijk via de Deerlijkstraat, Kanaalweg, N391 Oudenaardsesteenweg, E17 richting Gent afrit 4 Deerlijk, de gewestweg N36 naar de Stationsstraat. Vanuit Deerlijk naar Zwevegem via de Pladijsstraat, Stationsstraat, gewestweg N36, E17 richting Kortrijk afrit 3 Kortrijk Oost, N391 Oudenaardsesteenweg, Kanaalweg naar de Deerlijkstraat. De industriezone Esserstraat blijft bereikbaar vanuit Zwevegem.