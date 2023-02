Vernieuwing in de Abraham Hansstraat, straks ook gescheiden riolering

Op vandaag loost het afvalwater van de Abraham Hansstraat via de gemengde riolering op de Klauwaertsbeek. Daar willen de Stad en Aquafin een einde aan stellen.

Rioleringswerken in de straat dringen zich op om het proper regenwater van het vuil afvalwater te kunnen scheiden. Na de werken zal het vuil water in de Abraham Hansstraat door een aparte rioolbuis naar de waterzuiveringsinstallatie vloeien. Dit past ook binnen het grotere plaatje van de sanering van de ingebuisde Klauwaertsbeek. Er komt ook extra buffering voor het hemelwater.

Nieuwe weginrichting

Na de rioleringswerken krijgt de Abraham Hansstraat ook een nieuwe inrichting. Op het einde van de straat leggen we een pijpenkop aan in beton. Deze moet het draaien en keren op het einde van de straat mogelijk maken. Daarmee komen we ook tegemoet aan een aantal vragen van bedrijven die er dagelijks met vrachtwagens manoeuvreren.

Wanneer deze werken precies zullen starten, ligt nog niet vast. Het is eerst wachten op de omgevingsvergunning. De timing van uitvoering zal ook in overleg met de bedrijven worden vastgelegd.