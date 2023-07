Vernieuwde wijk Vosseslag in De Haan na meer dan twee jaar werken feestelijk heropend

Na werken die meer dan twee jaar duurden, werd vrijdagavond het vernieuwde Vosseslag in De Haan feestelijk geopend. Het gemeentebestuur trakteerde alle bewoners op een ijsje.

De werken in Vosseslag gingen in februari 2021 van start. “Het gemeentebestuur wilde hier deze beleidsperiode aanzienlijk investeren, zowel op het gebied van infrastructuur en wegenwerken als op toeristisch vlak. Om de omgeving niet alleen mooier, maar ook veiliger te maken werden Vosseslag en aanpalende straten opnieuw aangelegd en er zijn ook rioleringswerken uitgevoerd, waardoor het afvalwater en regenwater nu gescheiden worden afgevoerd zoals het hoort”, zegt Burgemeester Wilfried Vandaele.

Opwaardering

Ook schepen voor openbare werken Marleen De Soete is tevreden. “Na jaren stilstand eindelijk een enorme opwaardering van deze wijk, waar ook de lokale economie wel bij zal varen. Wij willen alle inwoners van Vosseslag en de lokale handelaars bedanken voor hun begrip en geduld van de voorbije twee jaar, maar het resultaat is er.”

Vuurtoren

Schepen Rudi Cattrysse kwam onlangs zelf in Vosseslag wonen. “De inwoners hebben wel wat overlast ondervonden, maar nu zijn ze blij dat hun wijk zo werd opgewaardeerd”, zegt hij. De opdracht werd gegund voor een totaalbedrag van 12.993.465 euro. Het gemeentelijk aandeel hierin was 2.156.134 euro. “De Vlaamse overheid voorzag een subsidie van 4.144.966 euro voor de rioleringswerken”, aldus nog Vandaele. Ook de strandtoegang aan Vosseslag werd recent vernieuwd. Vanop de vuurtoren, die al in 2021 openging voor het publiek, heb je een prachtig uitzicht op het strand en de heraangelegde wijk. (WK)