Vernieuwde Rekkemsestraat in Marke weer open voor verkeer

Vrijdag 24 november werd de Rekkemsestraat in Marke weer opengesteld voor het verkeer. De straat werd verkeersveiliger gemaakt met betere kruispunten, een asverschuiving en comfortabele fietssuggestiestroken.

De hinderlijke betonstraatstenen en de betonstroken werden verwijderd en vervangen door een asfaltlaag. Ter hoogte van het parkje werden betontegels onthard en vervangen door een grindpad. Om het parkeren in de straat beter te organiseren, werden parkeerstroken aangebracht. In de loop van de komende weken worden de bomen, struiken en bloembollen geplant zodat de Rekkemsestraat naast een veiligere, ook een groene en aangenamere leefomgeving wordt.

Feest komt nog

“De Rekkemsestraat was voorheen niet de meest aangename en veilige straat. Daar hebben we verandering in gebracht. Helaas speelde de aanhoudende regen van de voorbije weken ons parten en hebben we niet alles kunnen afwerken voor de winter. Maar dat komt nog. En dan zullen we de straat feestelijk openen met de bewoners en de ondernemers om hen te bedanken voor het geduld tijdens de hinder”, zegt Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken.

Nog niet helemaal af

Aannemer NV Devriese zette alles op alles om de werkzaamheden op tijd rond te krijgen. Door de aanhoudende regen van de afgelopen weken was het niet mogelijk om de volledige straat af te werken. Momenteel is het te nat om nog kwalitatieve coatings voor fietssuggestiestroken aan te brengen.

Als de weersomstandigheden het toelaten, zullen de laatste werken uitgevoerd worden in de Paasvakantie van 2024. Zo is de hinder beperkt. Eens de straat volledig is afgewerkt en het groen in bloei staat, volgt een feestelijke inhuldiging.