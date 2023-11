Vernieuwde Kortemarkstraat in Torhout en Kortemark weer open voor alle verkeer

Na een periode van intensieve wegwerkzaamheden gaat de Kortemarkstraat op vrijdagmiddag 27 oktober weer over haar volle lengte voor alle verkeer open. Dat betekent dat er opnieuw vlot tussen Torhout en Kortemark gereden kan worden, zowel door het gemotoriseerde als het fietsverkeer. Het wegdek werd totaal vernieuwd en er is een breed, vrijliggend fietspad aangelegd.

Veiligheid verhoogd

De verbinding via de Torhoutstraat in Kortemark en de Kortemarkstraat in Torhout is erg belangrijk, niet het minst voor fietsers. Veel kinderen en jongeren volgen dat traject op weg naar school. De gebruikers kunnen nu een zucht van verlichting slaken, want er komt een einde aan de vervelende en omslachtige wegomleggingen. Maandenlang was er geen doorkomen aan. In totaal werd ruim 3 km straat vernieuwd: 930 meter in Kortemark en 2,1 kilometer in Torhout.

“Iedereen zal het erover eens zijn dat de renovatie van de weg meer dan noodzakelijk was”, aldus de Torhoutse schepen van Openbare Werken Hans Blomme. “Het nieuwe tweerichtingsfietspad maakt het voor de fietsers alvast heel wat aangenamer om de afstand tussen de twee gemeenten te overbruggen. Plus: de veiligheid is sterk verhoogd. Dat was voor ons een must in dit dossier.”

Nu enkel nog de bomen

De gemeente Kortemark kwam als eerste aan zet. De aannemer begon er op 6 september 2021 met de heraanleg van de Torhoutstraat. De werfzone strekte zich uit vanaf het kruispunt met de Hermitagestraat tot aan de grens met Torhout. De uitvoering gebeurde in drie fasen. Er werd tevens een nieuw gescheiden rioleringsstelsel gerealiseerd. Voorts hangt de openbare verlichting tegenwoordig aan zogenoemde kreukelpalen, die meebuigen bij een aanrijding en daardoor minder kans op zware letsels geven.

In juni 2022 nam Torhout de fakkel over. Daar kwamen naast het wegdek en het fietspad ook nieuwe sloten om de waterbuffercapaciteit te vergroten. Als sluitstuk moeten nu enkel nog de bomen tussen het fietspad en de rijweg aangeplant worden. Dat is in de periode van november tot en met december voorzien.