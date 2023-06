Vernieuwde Kapellestraat ingehuldigd

Zopas werd met de nodige toeters en bellen de vernieuwde Kapellestraat geopend. De werken kostten de gemeente 576.668 euro. “Een stevig prijskaartje maar het resultaat mag er zijn”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

De Kapellestraat kreeg een gescheiden rioolstelsel, nieuw straatmeubilair en meer groen. Maar de meerwaarde zit hem ook – en vooral – in het vrijliggende fiets- en voetpad dat werd aangelegd. “We kregen geregeld de opmerking van inwoners dat de Kapellestraat zeer onveilig was voor fietsers en voetgangers. Een terechte opmerking die we doorspeelden naar studiebureau Plantec”, aldus burgemeester De Vlieghe.

Ook de nutsleidingen werden vernieuwd en er is nieuwe openbare ledverlichting geplaatst. Binnenkort wordt nog de inrit op de Oostendse Steenweg aangepast met een langere middeninrijstrook.

“Deze realisatie heeft heel wat voeten in de aarde gehad maar het is een grote meerwaarde voor ons mooie Houtave”, klonk het op de feestelijke opening.