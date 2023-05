Vernieuwde dorpskern Den Hoorn feestelijk geopend

In de Damse woonkern De Hoorn, nabij Moerkerke, werd de vernieuwde dorpskern dit weekend feestelijk geopend. Tegelijk werd ook een nieuw beeld op het dorpsplein ingehuldigd.

Het Damse stadsbestuur trakteerde de bewoners van Den Hoorn en omgeving op een zonovergoten receptie ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde dorpskern. Burgemeester Joachim Coens (CD&V+) liet echter wel meteen verstaan dat de werken jammer genoeg niet opgeleverd konden worden.

“We dachten dat het werk af zou zijn, maar dat is het nog niet helemaal. Er werd een sterke eindspurt ingezet en het werk is grotendeels af maar nog niet helemaal”, aldus de burgemeester. “Maar we zijn al flink opgeschoten zodat we het plein en de straat al kunnen gebruiken en nu samen het glas kunnen heffen op deze prachtige nieuwe plek in Den Hoorn.”

Daarop gaf burgemeester Coens een overzichtje van de werkzaamheden. Te beginnen ondergronds bij alle leidingen en kabels die vernieuwd zijn en de installatie van een gescheiden rioleringsstelsel. Verder wordt met allerlei snelheidsremmende maatregelen aan autobestuurders duidelijk gemaakt dat ze zich in een woonkern bewegen. In de omgeving van de school werd het wegdek verhoogd, wat ook een vertragend effect zou moeten hebben.

Ontmoetingsplek

“En ten derde realiseerden we hier midden de buurt een nieuwe, grote en gezellige ontmoetingsplek voor alle inwoners. Nu is er ook zit- en zelfs speelruimte voor kinderen met mooie speeltoestellen”, vertelde burgemeester Coens.

“De open ruimte wordt ook versterkt door de afbraak van de oude pastorie, wat resulteert in een mooi uitzicht en extra ruimte geeft voor het organiseren van activiteiten en evenementen. Ten vierde blijft de zaal Der Rozen meer dan ooit een plek van ontmoeting: kinderen en jonge gezinnen kunnen er nu terecht voor de buitenschoolse kinderopvang. En voor verenigingen en alle anderen die een feest, concert of vergadering willen organiseren, blijft de grote zaal beschikbaar. De Stad nam het beheer en de uitbating over van de Dekenij en vzw Ontmoetingscentrum Sint-Rita.”

Tot slot werd ook een beeldhouwwerk van de hand van Frank Ranson en Karel Van Roy onthuld. Het geeft uiting aan het thema smokkelen, gezien Den Hoorn een grensdorp is met Nederland en er destijds dan ook behoorlijk wat gesmokkeld werd…

(PDV)