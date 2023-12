Vernieuwd Watouplein officieel geopend

Het Watouplein, ter plaatse steevast de Grote Markt genoemd, want er is ook de Kleine Markt, werd volledig vernieuwd en toegankelijker gemaakt. Zaterdag nodigde het stadsbestuur de buurtbewoners uit om samen te klinken op het vernieuwde plein. Het Kerstmarktcomité ondersteunde de openingsreceptie, die vlak voor de start van de kerstmarkt plaatsvond.

De Belgische porfierkasseien kregen gesloten voegen, zodat het plein zonder pesticiden onderhouden kan worden. De open pleinfunctie werd hersteld, met vijf lindebomen op de westelijke en oostelijke zijde. Het ontwerp hield rekening met de eisen van Onroerend Erfgoed. Er zijn nu ook enkele extra zit- en picknickbanken en er is een aansluiting voor de kerstverlichting.

“Het was al vele jaren dat het Watouplein er steeds desolater bijlag. Verzakte kasseien, onkruid tussen de voegen, waterplassen, een uitdaging voor wie iets organiseerde op het plein, of voor wie met rolstoel of iets hogere hakken over het plein liep. We deden als stadsbestuur niet zomaar wat we zelf wilden. Het ontwerp moest rekening houden met de strenge eisen van Onroerend Erfgoed, omdat het een beschermd dorpsgezicht betreft. Het geheel van de werken werd geraamd op 422.591 euro, waarvoor we 60 procent subsidie kregen”, zei schepen Ben Desmyter (CD&V) tijdens de opening.

Bewoners wilden kunstmonumenten behouden

“Het plein werd volledig met Belgische porfierkasseien aangelegd en afgewerkt met opstaande veldborduren. De kasseien kregen gesloten voegen, zodat het plein zonder pesticiden onderhouden kan worden. Het Clausmonument, restant van een vorige Kunstzomer, schoof enkele meters op, maar bleef wel op het Watouplein. Het mozaïek, eveneens uit een Kunstzomer, krijgt een plaats onder de grote luifel. Het waren pittige discussies met Onroerend Erfgoed, die liefst alle permanente verwijzingen naar vorige zomers vol kunst wilde verwijderen. Iets waar we met de stad en met steun van het bewonersplatform ons heel stevig tegen verzet hebben. Het oorlogsmonument bleef op dezelfde plaats staan. Rond dat gedenkteken komen nog aanplantingen, zoals gras en bloembollen, net als aan de oost- en westzijde”, aldus schepen Desmyter, die het dossier de hele tijd opvolgde.

Engelengeduld

Onder de luifel kwamen er extra fietsstallingen, en volgende week komen er nog negen zitbanken. De 46 parkeerplaatsen konden behouden worden.

Pleinbewoner Serge Coudron: “De werken gingen van start op 18 september, en waren klaar op 18 november. Goed getimed en uitstekend begeleid door de ambtenaren van de stad. Een hele prestatie. De vlugheid was ook te danken aan het feit dat gewerkt werd met de lokale aannemer Timo Tuin. Opvallend was het engelengeduld van een andere firma die, zelfs op zaterdag, de kasseien en vooral de voegen her aanbracht. Maar of er daar geen onkruid zal tussen groeien, blijf ik mij afvragen.”

Kleine Markt

“We kregen al dikwijls de vraag wanneer dat andere plein, de Kleine Markt, aan de beurt komt. Ook met dat dossier hebben we al flink wat stappen gezet in de voorbereiding. Maar om budgettaire redenen moesten we even temporiseren. Het wordt een project voor de komende jaren”, besluit schepen Ben Desmyter.