Verkeershinder in Koolskamp tot na de zomer van volgend jaar

In de Holdestraat in Koolskamp zijn de voorbereidende werken gestart voor de geplande rioleringswerken. De ingrijpende werken zullen tot na de zomer van volgend jaar duren en op verschillende plaatsen in de gemeente voor verkeershinder zorgen.

In deze voorbereidende fase was er onder meer een archeologisch onderzoek. Er werden geen ‘archeologische vondsten’ gedaan, zodat nu tot de definitieve start kan overgegaan worden. De Holdestraat verbindt de drukke Lichterveldsestraat en de Zwevezeelsestraat.

Omdat de werken gefaseerd verlopen zal er bij momenten verkeershinder zijn in de omgeving en dus ook in de twee genoemde straten met lokale omleidingen. Ook op de Mosselmarkt en in de omgeving van de Diksmuidse Boterweg is er tijdelijke verkeershinder en is verkeer onmogelijk. Telkens zal voorzien worden in een omlegging voor het doorgaand verkeer.

Dee werken zijn er op last van Aquafin en van de gemeente Ardooie.