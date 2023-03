Verkeershinder door werkzaamheden op kruispunt Heistlaan met Sasstraat en Ramskapellestraat

Op maandag 6 maart wordt er gestart met de aanleg van veilige fiets- en voetgangersoversteken op het kruispunt van de Heistlaan (N300) met de Sasstraat/Ramskapellestraat.

In de eerste fase worden de Sasstraat en de Ramskapellestraat tegenaan de Heistlaan voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Op de Heistlaan wordt de doorgang van het gemotoriseerd verkeer beurtelings geregeld door middel van verkeerslichten. In de richting van Ramskapelle zullen de fietsers vanaf de Moerstraat via de Vaardijk worden omgeleid. In de richting van Heist, ondervinden de fietsers geen hinder.

Twee weken

In de tweede fase wordt enkel de Ramskapellestraat tegenaan de Heistlaan voor gemotoriseerd verkeer afgesloten. Op de Heistlaan wordt de doorgang van het gemotoriseerd verkeer beurtelings geregeld door middel van verkeerslichten. In de richting van Heist zullen de fietsers vanaf de Vrijestraat via de Ramskapellestraat worden omgeleid. In de richting van Ramskapelle ondervinden de fietsers geen hinder. De werkzaamheden zullen maximaal 2 weken duren.

(DM)