Verkeershinder aan kruispunt Zandvoordebrug voorbij: weer doorgang vanaf vrijdagmiddag

Na drie maanden van verkeershinder wordt de Zandvoordebrug vrijdagmiddag 7 april opnieuw toegankelijk voor alle verkeer. “De aannemer doet er alles aan om het kruispunt aan de brug in de loop van de middag opnieuw open te stellen zodat de omleidingen niet langer nodig zijn”, meldt burgemeester Anthony Dumarey. “Aanvankelijk was de opening van het kruispunt aan de Zandvoordebrug eind maart voorzien. Door de hevige regenval besliste de aannemer om de geplande asfalteringswerken uit te stellen tot deze week.”

Ondertussen zijn de werken in de fase van de Vaartstraat vanaf de Zandvoordebrug tot en met huisnummer 55 goed gevorderd. De nieuwe rijweg wordt voorlopig aangelegd tot en met de onderlaag asfalt. Deze werken zullen afgerond zijn in de loop van volgende week. Na de aanleg van deze onderlaag asfalt wordt gestart met het opbreken van de bestaande parkeerstrook en het voetpad in functie van een nieuwe parkeerstrook en het fiets- en voetpad. Dan zullen de bewoners de rijweg kunnen gebruiken om hun woning te bereiken.

“Door deze uitvoeringskeuze kan er – buiten de werkuren – steeds met de wagen tot net voor de woning worden gereden, zoals tot op vandaag ook steeds het geval was. We verwachten de wegeniswerken buiten de rijweg begin mei af te ronden”, is de burgemeester hoopvol. In het najaar worden de werken ter hoogte van de Geneverpiete aangevat. Daar komt dan de grote bouwput om Aquafin toe te laten de nodige werken uit te voeren.

Eens het volledige traject afgewerkt is, komt er langs het kanaal ook trajectcontrole. Zodoende zal er vanaf de Goedeboterstraat tot aan de oprit van de autosnelweg 2,1 kilometer trajectcontrole zijn.