Verkeersfilter zorgt voor eenrichtingsverkeer in de De Cassinastraat in Deerlijk

In de De Cassinastraat geldt in het gedeelte tussen de parking Spiegelpark en de Stationsstraat sinds kort eenrichtingsverkeer. Gemotoriseerd verkeer mag de De Cassinastraat niet meer in vanuit de Stationsstraat. Voor voetgangers en fietsers wijzigt er niets.

“Er werd een verkeersfilter geplaatst waar het eenrichtingsverkeer in de De Cassinastraat begint”, verduidelijkt schepen van Mobiliteit Regine Rooryck (CD&V). “Gewone wagens kunnen verder rijden richting de Stationsstraat, zwaar verkeer zoals vrachtwagens niet. De verkeersfilter is in eerste instantie een testopstelling. We evalueren na zes maanden.”

“We voeren het eenrichtingsverkeer met een verkeersfilter in omdat we de verkeersveiligheid en leefkwaliteit willen verhogen. Het gedeeltelijke eenrichtingsverkeer zal snelheidsremmend werken en doorgaand verkeer weren. We willen de verkeersdrukte in de De Cassinastraat verlagen. De weg is te smal om zowel parkeren als gemotoriseerd verkeer in beide richtingen toe te laten.”

Geen zwaar verkeer

“Daarenboven is het kruispunt van de De Cassinastraat met de Stationsstraat smal ingericht en dat zorgt voor conflicten tussen afslaande voertuigen en zachte weggebruikers. Door enkel uitrijdend verkeer richting Stationsstraat toe te laten, verlagen we de kans op dergelijke conflicten. Zwaar verkeer heeft moeite om de De Cassinastraat in te rijden vanuit de Stationsstraat. Ook uitrijden vormt voor vrachtwagens een probleem. Daarom kiezen we ervoor om zwaar verkeer niet langer langs de De Cassinastraat en de Stationsstraat te leiden. De aanbevolen route loopt via de Roterijstraat, Kortrijkse heerweg en gewestweg N36.”