Verdere vernieuwing Leieboorden gaat vandaag van start

Aannemer Stadsbader start vandaag met de effectieve werken om de Oude Leie te vernieuwen.

De werken van fase 1, Dolfijn- en Kasteelkaai tot aan de Kasteelbrug, zullen duren tot maart 2024, waarna tot midden mei de afwerking van de verlaagde tuinzone is voorzien. Tientallen nieuwe bomen worden er aangeplant in een groene ruimte van 1.000 m². De Reepkaai is tot midden oktober enkel via de Budastraat bereikbaar. In die periode zal wel tijdelijk dubbelrichtingsverkeer mogelijk zijn. Vanaf midden oktober wordt de Kasteelbrug weer opengesteld. De aanleg van de Reepkaai, de noordzijde van het project, start vanaf maart. Tijdens de werken blijven alle handelszaken en woningen te voet bereikbaar. Meer informatie op www.kortrijk.be/vernieuwingoudeleie.