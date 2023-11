Verboeckhovenkaai krijgt volledige transformatie

Schijnt er licht aan het einde van de tunnel? De bewoners van de volkse wijk Rivage in Komen-Waasten kijken vol hoop uit naar het aankondigen van één specifieke datum: die van de start van de renovatiewerken aan de Verboeckhovenkaai.

Het verhaal van de kaai, een gegeerde verzamelplaats voor zowel de ouderen als de jeugd van Waasten, is er eentje van heel wat frustratie. Nadat de plaats in 2000 volledig werd heraangelegd, bleek al snel dat de plannen niet echt aangepast waren naar de noden van de bewoners. De komst van storm Eunice in 2022 zorgde er dan weer voor dat het gros van de site werd vernield. Het geheel bleef er onaangeroerd bij liggen, met enkel wat hekkens die de speelpleinen volledig afgesloten hielden. Een buurtcomité trok toen fel van leer tegen het stadsbestuur. “Niet alleen communiceert men absoluut niet, het ontbreekt het gemeentebestuur ook aan eender wat van motivatie om de Verboeckhovenkaai te gaan renoveren. Waasten heeft nu geen enkel speelplein meer maar daar schijnt het lokale bestuur absoluut niet wakker van te liggen. We worden zoals vanouds stiefmoederlijk behandeld.”

Tijdens de meest recente gemeenteraad was echter een hoopvolle boodschap te horen. “We gaan de volledige site aan een volledige transformatie onderwerpen”, klonk het bij een tevreden burgemeester Alice Leeuwerck. “Het is een dossier dat erg lang heeft aangesleept en daarvoor kijken we in de richting van de verzekeringsmaatschappijen. Ze hebben in deze een niet te verwaarlozen rol gespeeld. Na meer dan een jaar administratie kwamen ze tot de conclusie niet tussen te komen in de stormschade, omdat de site niet afgesloten is. Het gemeentebestuur heeft nu echter zelf 155.000 euro vrijgemaakt om de kade volledig om te toveren tot een gemeenschappelijke zone. Zo zal er plaats zijn voor speeltuigen en zullen we zelfs werk maken van een publieke sportruimte.”

Een concrete startdatum van de werken is nog niet gekend. De gemeente zal nu de procedure voor de openbare aanbesteding starten. De burgemeester garandeerde wel er alles aan te doen om het dossier zo vlot mogelijk af te handelen.