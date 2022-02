Veiligere omgeving aan Smissestraat in Klerken: werken starten 28 februari

Aan de Smissestraat (N301) in Klerken start het Agentschap Wegen en Verkeer op 28 februari met werken om de omgeving verkeersveiliger te maken. Het wegdek van de straat wordt volledig vernieuwd door de aannemer, waar nodig komen er nieuwe straatkolken en de omgeving rond buitenschoolse kinderopvang Houtekind wordt beveiligd. Volgens de huidige planning duren de werken tot eind april.

“De Smissestraat in Klerken veiliger inrichten is belangrijk voor de verkeersveiligheid”, aldus Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Zo wordt het wegdek over de volledige breedte vernieuwd, komen er nieuwe straatkolken waar nodig én wegmarkeringen die aanduiden waar er ruimte is voor de fietser.”

“Ten slotte wordt het wegdek en het zebrapad rond de buitenschoolse kinderopvang Houtekind ook vernieuwd (er komt een regenboogzebrapad). De gemeente Houthulst plaatst ook hekwerk rond de schoolomgeving zodat ouders en kinderen er veilig kunnen oversteken”, besluit minister Peeters.

Werken vanaf 28 februari in 4 fases

Op 28 februari start de aannemer met de werken. Om de hinder voor de buurt te beperken, wordt er in 4 fases gewerkt.

Tijdens fase 1 wordt er gewerkt tussen de Stokstraat en het Henri Covermaekerpad van eind februari tot midden maart. In fase 2 wordt er gewerkt tussen het Henri Covermaekerpad en de Jos Janssenstraat, van midden maart tot eind maart. In fase 3 werkt de aannemer tussen de Jos Janssenstraat en de Zarrenstraat vanaf eind maart tot midden april. In de laatste en vierde fase van de werken wordt er asfalt aangelegd over de hele werfzone, van de Stokstraat tot aan de Zarrenstraat.

De asfalteringswerken worden volgens de huidige planning in de tweede helft van april uitgevoerd. Als het weer slecht is, kunnen deze werken nog opschuiven.

Smissestraat volledig afgesloten

Tijdens de werken op de Smissestraat, zal de Smissestraat volledig afgesloten worden tussen de Stokstraat en de Zarrenstraat voor het doorgaand verkeer.

Het doorgaand verkeer tussen Diksmuide en het centrum van Houthulst volgt een omleiding via Esen, Zarren en Staden richting Langemark-Poelkapelle.

Tijdens de werken op de Smissestraat kunnen bewoners hun woning enkel met de wagen bereiken als er niet voor hun deur wordt gewerkt.

Wanneer het asfalt wordt aangelegd, in fase 4, kan verkeer vanuit de Zarrenstraat naar de Klerkenstraat (N301) rijden via tijdelijke verkeerslichten.