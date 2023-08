Veiligere N58 met carpoolparkings en aangepaste kluifrotonde in Menen

Op donderdag 10 augustus start het Agentschap Wegen en Verkeer met werken op de N58 in Menen. De weg krijgt een asverschuiving, één rijstrook in elke richting en minder verharding.

Er komen daarnaast ook twee carpoolparkings langs de weg, in beide richtingen, samen goed voor 40 parkeerplaatsen. Op de rotondes, aan de op- en afrit met de E17, wordt de wegmarkering aangepast zodat invoegen er vlotter en veiliger verloopt. De werfzone is tijdens de werken afgesloten en doorgaand verkeer volgt een omleiding. Volgens de huidige planning duren de werken tot begin oktober.

Tijdelijke maatregelen net voor zomer

Op de N58 gebeuren vaak zware ongevallen: bestuurders van en naar Moeskroen rijden te snel op de weg, die twee rijstroken heeft in elke rijrichting. Net voor de zomer nam Wegen en Verkeer daarom enkele tijdelijke maatregelen, in afwachting van een definitieve aanpassing. Er werden wegmarkeringen aangebracht om de 2 rijstroken terug te brengen naar 1 rijstrook in beide rijrichtingen. De snelheidslimiet werd ook aangepast naar 70 km/u.

Aanpassingen voor veiligere N58

De bestaande, brede en rechte N58 wordt nu definitief aangepast tot een smallere weg, waarbij er één rijstrook zal blijven in elke rijrichting. Daarnaast wordt de as van de weg verschoven, zodat het verkeer minder snel rijdt. Door de asverschuiving kan Wegen en Verkeer ook twee carpoolparkings aanleggen. Daarnaast worden de overtollige verharde oppervlakken ook onthard. Zo kan regenwater rechtstreeks in de grond trekken en lijkt de weg ook smaller. Al deze aanpassingen zetten het verkeer aan om trager te rijden. Dat maakt het veiliger voor alle weggebruikers op de N58.

Nieuwe carpoolparkings

Op de N58 komen er twee carpoolparkings, eentje in elke rijrichting. Op de parking in de richting van de E17 zijn er 30 parkeerplaatsen waarvan 4 voor personen met een handicap. Op de parking in de andere rijrichting, richting Moeskroen, zijn er 10 parkeerplaatsen. Dankzij deze parkeerplaatsen carpoolen reizigers in de toekomst vlot, in de buurt van de E17 en de E403.

Vlottere rotondes met E17

Daarnaast worden de rotondes op de N58, aan de op- en afrit met de E17, aangepast tot rotondes met voorsorteerstroken. Op rotondes met zulke voorsorteerstroken ligt het aantal conflicten, in vergelijking met een standaard rotonde, een stuk lager. Zo verplaatsen reizigers zich in de toekomst vlotter én veiliger.

Werken in twee fases

Om de hinder voor de omgeving te beperken worden de werken op de N58 in twee fases uitgevoerd: fase 1 en fase 2. In fase 1 wordt er gewerkt richting Moeskroen van donderdag 10 augustus tot begin september. Fase 2 is hierna aan de beurt, richting E17, en is volgens de huidige planning begin oktober achter de rug.

Hinder en omleidingen per fase

Tijdens fase 1 wordt de werfzone voor verkeer op de N58 richting Moeskroen afgesloten. In fase 2 wordt de werfzone in beide richtingen afgesloten. Ook de afrit Moeskroen (nr. 1 op E17), vanuit Frankrijk naar de N58 richting Moeskroen, wordt afgesloten tijdens de werken.

Tijdens fase 1 rijdt verkeer met bestemming Moeskroen om via de E17, de E403 en afrit Moeskroen (nr. 4 op E403). Verkeer naar de E17 kan wel gewoon de E17 bereiken. Tijdens fase 2 volgt verkeer met bestemming Moeskroen dezelfde omleiding als tijdens fase 1 (via de E17 en de E403); verkeer naar de E17 rijdt via de Gentstraat (N43), Casterstraat en Grote Weg (N366), Dronckaertstraat en de N58 tot aan de oprit met de E17.