Veel hinder verwacht door herstellingswerken op E403

Vanaf woensdag 16 februari voert het Agentschap Wegen en Verkeer herstellingswerken uit op de E403 in de richting van Brugge. De werken worden uitgevoerd tussen het op-en afrittencomplex van de A19 en de afrit Roeselare-Rumbeke.

Het wegdek van de rechterrijstrook verkeert momenteel in slechte staat en wordt aangepakt. AWV plant het herstel in twee fases.

Tijdens een eerste fase, die normaal zal duren tot midden maart, wordt er gewerkt tussen het op-en afrittencomplex in Moorsele en de brug van de Oekensestraat over de E403. Die werken starten woensdag. Later wordt het stuk tussen de Oekensestraat en de afrit in Rumbeke onder handen genomen.

De herstellingswerken zullen hinder veroorzaken voor het verkeer dat richting Brugge rijdt. De rechterrijstrook wordt afgesloten, het tankstation in Oekene blijft wel bereikbaar.

