Vangrail van ‘beruchte’ balkonrotonde in Knokke-Heist wordt volgende week hersteld

De vangrail van de balkonrotonde aan de Natiënlaan en Dudzelestraat in Westkapelle wordt volgende week opnieuw hersteld. Daarom vinden donderdag en vrijdag voorbereidende werken plaats.

Sinds de balkonrotonde in 2017 in gebruik werd genomen, gebeurden er al tal van ongevallen. In die mate zelfs dat het Agentschap Wegen en Verkeer de voorbije jaren al extra signalisatie plaatste, maar toch blijven er met de regelmaat van de klok (kleinere) ongevallen gebeuren.

Dat was eind september opnieuw het geval toen een 21-jarige tegen de vangrail reed. En die vangrail liep serieuze schade op en moet dus vervangen worden. Ook dat is niet voor het eerst.

Voorbereidende werken

Die herstelling staat volgende week gepland. Op donderdag 11 en vrijdag 12 januari voert een aannemer al betonherstellingen uit aan de binnenzijde van de balkonrotonde als voorbereiding van de definitieve herstelling van de vangrail in de loop van volgende week.

Deze werkzaamheden gaan telkens om 7 uur van start. Tijdens de duur van de werkzaamheden wordt de linkerrijstrook van deze rotonde afgesloten voor het verkeer. (MM)