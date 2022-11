Vangrail aan balkonrotonde Natiënlaan wordt hersteld na nieuwe aanrijding

In opdracht van het gemeentebestuur zal een aannemer het door een aanrijding beschadigde deel van de vangrail van de balkonrotonde van de Natiënlaan ter hoogte van de Kalvekeetdijk vervangen.

In het verleden werd de vangrail al diverse keren aangereden. De nieuwe werkzaamheden staan gepland tijdens de nacht van vrijdag 25 op zaterdag 26 november. Om dergelijke aanrijdingen in de toekomst te vermijden, komen er ter vervanging van de bestaande verkeersbakens, binnenkort ook pijlen met led-verlichting zoals aan de balkonrotonde ter hoogte van de Dudzelestraat en Sluisstraat.

Verkeersmaatregelen

Ter hoogte van de balkonrotonde wordt de beurtelingse doorgang van het verkeer op de Natiënlaan in de beide rijrichtingen geregeld door middel van verkeerslichten. Vanaf de Kragendijk zal het niet mogelijk zijn om in de richting van de Natiënlaan te rijden. De omgekeerde richting is wel mogelijk. Uit de richting van Heist zal het enkel mogelijk zijn om vanuit de Kalvekeetdijk via de Natiënlaan in de richting van het binnenland te rijden. Chauffeurs kunnen vanaf de Natiënlaan de Kalvekeetdijk in de richting van Heist niet inrijden.

Deze verkeersmaatregelen zijn op vrijdag 25 november vanaf 22 uur tot uiterlijk zaterdag 26 november om 6 uur van kracht. (MM)