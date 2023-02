Vandenpeereboomplein in Ieper weer volledig opengesteld: deel van Elverdingestraat voortaan eenrichtingsverkeer

De werken aan De Leet schuiven verder op. De bomen zijn geplant. Banken, vuilnisbakken en fietsrekken zijn grotendeels geplaatst. Met de stenen van de voormalige middeleeuwse kademuur zijn er twee lange zitbanken gemaakt, naast de fonteinen.

Sinds maandag is het Vandenpeereboomplein volledig opgengesteld. Alleen het Sint-Maartensplein en een stukje errond blijft werfzone.

“De Boezingepoortstraat is vanaf maandag 20 februari 2023 opnieuw in 2 rijrichtingen opgesteld”, laat het stadsbestuur weten. “Onder de Kloosterpoort mogen auto’s (en gemotoriseerd verkeer in het algemeen) niet door. De Brouwerstraat is nu bereikbaar vanaf de Surmont De Volsberghestraat. Op het Vandenpeereboomplein zelf geldt éénrichtingsverkeer. Plein oprijden vanaf de Coomansstraat en verlaten via Korte Meersstraat, Boezingepoortstraat of Elverdingestraat. De Elverdingestraat tussen het Vandenpeereboomplein en het Minneplein is sinds maandag éénrichtingsverkeer, stadsuitwaarts. In het breedste gedeelte van de Elverdingestraat, tussen de Sint-Godelievestraat en de Beluikstraat, is er nu een extra parkeerstrook met een 18-tal extra parkeerplaatsen.

Parkeren

Op het Vandenpeerenboomplein geldt betalend kort parkeren. “Parkeer alleen binnen de voorziene parkeervakken (aangeduid met witte hoekblokjes). Er zijn twee laad- en loszones aanwezig (voor de hoofdingang van de kathedraal en links van de Kloosterpoort), daar mag je niet parkeren. Er komen nog parkeerplaatsen voor personen met een handicap én shop&go-parkeerplaatsen (met sensor, 30 minuten parkeren, geen ticket nodig).”