Vanaf vandaag geldt er eenrichtingsverkeer voor fietsers bij de werken in de Diksmuidsesteenweg in Roeselare

De stad stuurt de verkeerssituatie voor fietsers bij aan de werken in de Diksmuidsesteenweg. Tot voor kort kon je er als fietser in beide richtingen passeren. Nu blijkt er onvoldoende ruimte te zijn en wordt dit bijgestuurd.

Bert Wouters (Groen) kaartte op de gemeenteraad de onveilige verkeerssituatie in de Diksmuidsesteenweg aan. “Fietsveiligheid staat hoog op onze agenda, zowel bij het bestuur als bij Groen. Daarom ook stelde ik op de gemeenteraad van september de vraag voor meer aandacht voor zwakke weggebruikers tijdens de uitvoering van werken. Toen: de Wijnendalestraat in Beveren en de Noordlaan ter hoogte van de werken in de Gitsestraat. Daar werd snel op ingegrepen, maar ik wees ook op de vele werken die al op de planning stonden”, aldus Bert Wouters (Groen).

“Nu is de Diksmuidsesteenweg het toneel van opnieuw een onveilige situatie. Door de werken is in de huidige fase enkelrichtingverkeer toegelaten van aan het zwembad tot de hoek van de Weststraat. Meer ruimte is er niet omdat er op het einde, bij het smalste deel, aan beide kanten van de weg tegelijk wordt gewerkt. En toch is ook fietsen in beide richtingen toegelaten. Het blijft natuurlijk een belangrijke weg voor veel fietsers uit de richting van Staden. De huidige signalisatie en het feit dat er geen ruimte voor zwakke weggebruikers vrij blijft is me een doorn in het oog. Wordt door de stad dan niet toegezien op deze zaken? Werd deze situatie al eerder aangekaart via andere kanalen? Hoe zal de stad deze en toekomstige verkeersonveilige situaties vermijden?”

Toch meer ruimte nodig

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “Fietsveiligheid staat voor ons hoog op de agenda. We kijken daar ook nauwgezet op toe. Bij openbare werken is er overleg tussen de firma die de werken doet en de stad. Hier hebben ze ons verzekerd dat ze maar een beperkt deel van de weg nodig hebben, zodat fietsverkeer in beide richtingen nog mogelijk is. Dat leek te kunnen. Nu de werken gestart zijn, blijkt dat er meer ruimte nodig is. Waardoor het te moeilijk wordt om fietsen in de twee richtingen te voorzien. Daarom moeten we bijsturen en is er voortaan eenrichtingsvekeer voor de fietsers. De nieuwe situatie ging vandaag in, waardoor er enkel fietsverkeer meer mogelijk is richting centrum.”