Vanaf maandag werken in Batterijstraat in Bredene

Vanaf maandag 21 maart worden werken uitgevoerd aan de riolering ter hoogte van het kruispunt Batterijstraat/Zuid-Oostwijk.

De werken zullen 2 weken in beslag nemen en er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Voor het verkeer tussen de Batterijstraat en de Zandstraat is er een omleiding voorzien langs de Derbylaan, Kapelstraat en Klemskerkestraat. Het verkeer tussen de Klemskerkestraat en de Zuid-Oostwijk wordt omgeleid via de Sluizenstraat en Zandstraat.