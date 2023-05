Vanaf maandag rioleringswerken in deel van de drukke Komenstraat

In een deel van de drukke Komenstraat worden vanaf komende maandag tussen de parking Lege Kruisse en tot net voor het kruispunt met de Ten Brielenlaan rioleringswerken uitgevoerd. De uitvoering zal gebeuren in twee fasen, verdeeld over een periode van vijf weken. De werken moeten af zijn tegen zondag 25 juni, want dan komt in de Komenstraat het BK wielrennen voor vrouwen en mannen elite voorbij. De werken gaan alvast een serieuze impact hebben op het verkeer. De toegang tot de parking van de supermarkt Aldi bevindt zich middenin de werfzone en is niet toegankelijk gedurende de werken. Er komt langs de rechterkant van de parking een tijdelijke toegang, te bereiken via de Lege Kruisse.

Eerste fase

De eerste fase met het vervangen van de riolering situeert zich tussen de huisnummers 19 tot en met 37, aan de overkant van de parking van de supermarkt Aldi. “De rijweg wordt deels opgebroken en de bestaande riolering wordt volledig opgebroken en vervangen door een nieuwe leiding, over een lengte van ongeveer 44 meter”, zegt burgemeester Youro Casier (Vooruit). “Alle bestaande rioolaansluitingen worden overgekoppeld op de nieuwe riolering. In deze zone is enkel passage mogelijk via de voetpaden tijdens de werken, de rijbaan zal niet toegankelijk zijn. De tweede fase bestaat uit twee delen en een rioolrenovatie, waarbij een kunststofkous in de bestaande riolering wordt aangebracht. Deze werken situeren zich tussen huisnummers 5 en 19 en tussen huisnummers 37 en 70.” Door de kunststofkous in het riool op te blazen, vormt deze een nieuwe buis aan de binnenzijde van de bestaande rioolbuis. Er gaat een lichttrein met uv-straling door de buis, wat ervoor zorgt dat de kunststof kous uithardt. Door de nieuwe kunststofbuis wordt de levensduur van de bestaande riolering met minimaal 50 jaar verlengd.

Bloemenzaak Pluk

Wat verderop blijft de parking Lege Kruisse toegankelijk gedurende de werken die worden uitgevoerd door nv Construct Cnockaert. De start van de werken werd aanvankelijk eerder voorzien. Omwille van Moederdag voor de bloemenzaak Pluk zowat de belangrijkste dag van het jaar werd de opvang opgeschoven naar daags na Moederdag. (EDB)