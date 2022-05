Vanaf maandag hinder op Ringlaan in Pittem aan kruispunten met Brugsesteenweg en Vijfstraat

Vanaf maandag 16 mei voert het Agentschap Wegen en Verkeer enkele herstellingen uit op de Ringlaan (N37) in Pittem. Er wordt gewerkt op de Ringlaan en aan de kruispunten met de Brugsesteenweg (N50) en met de Vijfstraat. Tijdens de werken zal het verkeer naar centrum Pittem een omleiding volgen. De werken zijn achter de rug op vrijdag 20 mei.

In 2021 werd de Ringlaan heraangelegd. Ook de kruispunten van de Ringlaan met de Brugsesteenweg en de Vijfstraat werden aangepakt. De aanleg werd niet overal kwalitatief uitgevoerd. Daarom zal de aannemer dat nu in orde brengen, zodat het verkeer zich op beide kruispunten veilig en comfortabel kan verplaatsen.

Er worden aanpassingen uitgevoerd aan het kruispunt van de Ringlaan met de Brugsesteenweg. Tijdens de werken zal verkeer steeds mogelijk zijn, maar er wordt wel hinder verwacht. Verderop op de Ringlaan, aan de Vijfstraat, wordt het kruispunt heraangelegd. Op het kruispunt is er spoorvorming, rafeling en blijft er water op het wegdek staan bij regen. Om dit grondig aan te passen wordt de toplaag van het kruispunt volledig heraangelegd. Tijdens deze werken blijft verkeer op de Ringlaan steeds mogelijk: het verkeer rijdt wel over één rijstrook per rijrichting.

De werken aan beide kruispunten starten op maandag 16 mei en zijn achter de rug op vrijdag 20 mei.

Omleidingen naar centrum Pittem

Om de werken aan het kruispunt met de Vijfstraat uit te voeren, wordt de toegang van de Vijfstraat tot de Ringlaan afgesloten. Verkeer naar het centrum volgt daarom een omleiding.

Vanuit Ardooie rijdt het verkeer om via de Brugsesteenweg, de Posterijlaan, de Stationsstraat en de Tieltstraat. Verkeer vanuit Tielt slaat af aan de Tieltstraat. Verkeer vanuit Meulebeke volgt de Claerhoutdreef en de Meulebekestraat. Fietsers rijden in beide richtingen om via de Muizebeekstraat en de Gentsemeersweg.

In de Puttensdreef wordt eenrichtingsverkeer richting Tielt ingevoerd voor alle verkeer. De bussen van De Lijn zullen via deze weg rijden doordat de Vijfstraat is afgesloten.

Meer info op wegenenverkeer.be/pittem.