Vanaf maandag hele week hinder door werken op kruispunt Kerkstraat/Brugse Steenweg en Ruiterstraat

Vanaf maandag 27 maart geldt een aangepaste verkeerssituatie op het kruispunt van de Kerkstraat/Brugse Steenweg met de Schaapstraat en de Ruiterstraat in Blankenberge.

In opdracht van Farys, werken aannemers er een hele week aan het wegdek richting Brugge. Alle verkeer in de richting van Brugge moet dan over de voorsorteerstrook langs de werken. De Ruiterstraat inrijden vanaf de Kerkstraat, Brugse Steenweg of de Schaapstraat zal niet mogelijk zijn. Verkeer dat naar de Ruiterstraat moet, volgt een omleiding via de Bernard Vandammestraat en de Blankenbergse Dijk. De Ruiterstraat uitrijden, is geen probleem, enkel zwaar verkeer (+3,5t) dat rechtsaf wil naar de Brugse Steenweg, volgt een omleiding via de Schaapstraat en de Gustaaf D’Hondtweg tot aan de rotonde met de Brugse Steenweg. Ter hoogte van de werken is de snelheid beperkt tot 30 km/u.

Op het kruispunt komt een nieuwe dekplaat op het rijvak richting Brugge. Aannemers frezen hiervoor de bovenste laag van het wegdek af. Daarna komt er een nieuwe toplaag asfalt op. De werken zullen duren tot en met vrijdag 31 maart. (WK)