Vanaf maandag 9 oktober: wegen- en rioleringswerken in de Nijverheidstraat in Ingelmunster

Binnenkort start de aannemer met het aansluiten van de nieuwe riolering in de Nijverheidstraat in Ingelmunster. Daardoor zal er hinder zijn op het kruispunt Nijverheids-/Oostrozebekestraat. Op maandag 9 oktober starten de werken en regelen verkeerslichten het doorgaand verkeer. Vanaf donderdag 12 oktober is het kruispunt volledig afgesloten.

Het doorgaand verkeer rijdt om via De Ring, Gentstraat, Stationsplein, Brigandsbrug, Stations-, Gravinne- en Oostrozebekestraat. Fietsers volgen de omleiding via de doorsteek ter hoogte van de Oostrozebekestraat 101/103 en het garageweggetje aan het sportpark. Voetgangers kunnen langs de werf wandelen aan de kant van de oneven huisnummers.

Voor de bewoners van de Oostrozebekestraat: de huisnummers 147 tot en met 159 bevinden zich in de werfzone en zijn niet bereikbaar. De bewoners uit de Oostrozebekestraat 134 tot en met 168, en 161 tot en met 213 bereiken hun woning via de rotonde met de Ring. Wie woont in de Oostrozebekestraat 2 tot en met 132, en 1 tot en met 145 rijdt om via het marktplein.

Parkeerverbod

Hou er rekening mee dat er in de straat dagelijks een parkeerverbod geldt van 7 tot 18 uur, vanaf huisnummers 137 tot en met 159. De parkeerplaatsen bij residentie Lysdaele kunnen niet gebruikt worden, de toegang naar de achterliggende garages blijft wel vrij. De bewoners uit de Molenhoek bereiken hun woning via het centrum, de Mandelstraat is bereikbaar via de toegangsweg vlak bij de rotonde met de Ring.

Wie woont in de Nijverheidstraat 33 tot en met 73, en 6 tot en met 26 rijdt om via de Trakelweg. Hou er ook rekening mee dat het kruispunt Nijverheids-/Mandelstraat tussen 10 en 20 oktober afgesloten is voor het uitvoeren van een boring onder de Mandel.

Omleiding openbaar vervoer

Ook de bussen van De Lijn moeten omrijden. Daardoor stoppen ze tijdelijk niet aan de haltes sportcentrum, markt en Sint-Joris. Je kan opstappen aan de haltes station of Meulebekestraat 56. De ophaalpunten voor het huisvuil vind je op het kruispunt Mandel-/Nijverheidstraat, ter hoogte van Nijverheidstraat 35 en Oostrozebekestraat 145. Zonder onvoorziene omstandigheden zijn de werken in de Oostrozebekestraat afgerond tegen zaterdag 28 oktober. (PADI)

Méér info over deze rioleringswerken vind je terug op de website van Ingelmunster.