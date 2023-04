Vanaf 3 april gewijzigde verkeerssituatie in centrum van Meulebeke

In de eerste week van april begint de aannemer met de opstart van fase drie van de grote infrastructuurwerken in het centrum van Meulebeke.

De opbraak van het marktplein (tussen kerk en gemeentehuis) en de afwerking van de riolering vanuit de Kapellestraat, gevolgd door de heraanleg van het marktplein (tussen kerk en gemeentehuis) staan op het programma.

Het verkeer komende van de Goethalsplaats en de Kerkstraat richting centrum zal een ommetje moeten maken rond de kerk en zo richting Holdestraat en dus niet meer voor het kerkgebouw.

Parkeren blijft mogelijk op de parking van het OC Vondel, de parking in de Holdestraat en die in de Kapellestraat. Het gedeelte tussen kerk en gemeentehuis is niet beschikbaar.

(LB)