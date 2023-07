Nadat de Vaartstraat in Veurne iets meer dan zes maanden was onderbroken door het aanleggen van een grote loskade in de Lovaart wordt de weg dit weekend terug opengesteld.

Men moest lange tijd omrijden via de Ieperse Steenweg of de Brugse Steenweg om de Zuidburgweg en het centrum van de stad te bereiken. De werken zijn gestart op 9 januari en zijn nu afgelopen, zo meldt de stad Veurne in een bericht. Fietsers werden gedurende de werken omgeleid via het fietspad in het Suikerpark. (José Tyteca)