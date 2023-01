Vaartstraat in Veurne lange tijd onderbroken

Vanaf 9 januari starten de werken aan de oude loskade in de Vaartstraat.

De Vaartstraat in Veurne zal vanaf 9 januari volledig onderbroken worden door werken ter hoogte van de oude loskade in de Lovaart.

De Vaartstraat zal in beide richtingen worden afgesloten voor alle verkeer en ook voor fietsers. Lokaal verkeer zal wel de straat kunnen gebruiken om in de richting van de bedrijven in de Vaartstraat, Werkplaatsstraat of Nijverheidsstraat te rijden. Voor doorgaand verkeer is er een omleiding voorzien via de Ieperse Steenweg of de Brugse Steenweg. Fietsers volgen de omleiding doorheen het fietspad in het Suikerpark.

De informatie die in het Stadsmagazine van Veurne stond, is dus niet meer van toepassing zo staat te lezen in een recent Facebookbericht van de Stad. Volgens de aannemer zouden de werken nu een zestal maanden in beslag nemen. (JT)