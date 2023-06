Vaartstraat (eindelijk) open na ruim vier maanden vertraging: “Verkeer is nu veiliger en vlotter”

Van Oostende naar Gistel rijden – of omgekeerd, natuurlijk – is voortaan weer een stuk makkelijker, nu de belangrijke Vaartstraat weer open is na wegenwerken. Eindelijk. Want de invalsweg moest eigenlijk al sinds januari open zijn. Maar eind goed al goed, finaal moet de verkeersveiligheid van en naar het stadscentrum er flink op vooruitgaan. “Dit is het belangrijkste wegenisdossier van deze legislatuur.”

De Vaartstraat verbindt het noorden van de stad met de Oostendse- en Gistelsteenweg richting Oostende en het kanaal Plassendale-Nieuwpoort. De heraanleg begon in september, met het wegnemen van twee verkeersdrempels en de aanleg van een rotonde op het knooppunt met de Sportstraat. Kostprijs: ruim een miljoen euro. Maar wat zestig werkdagen zou duren, duurde finaal twee tot drie keer zolang.

Aannemer beboet

“Ja, nat en koud weer zorgen ervoor dat bepaalde werken langer duurden dan gepland. Maar de forse vertraging is vooral te wijten aan een gebrekkige organisatie bij de aannemer. Met het stadsbestuur hebben we alle mogelijke druk gezet om de werken vooruit te laten gaan. Finaal hebben we voor de grote vertraging de aannemer een boete van zowat 53.000 euro opgelegd: een wettelijk mechanisme, waarbij vijf procent van het gunningsbedrag wordt opgelegd.”

“Een paar dagen of weken vertraging is altijd mogelijk. Maar vier tot vijf maanden? Da’s erover”, zegt schepen van Openbare Werken Geert Deschacht (Open Vld). “Toch moeten we dit als een positief project beschouwen: de afwerking mag er zeker zijn en, vooral, de verkeersveiligheid gaat erop vooruit.” Enkel de signalisatie en een flitspaal tussen de Tulpenlaan en Groenedreef ontbreken nog.

“Er was veel meer nodig dan het wegnemen van twee verkeersdrempels”

Ook burgemeester Gauthier Defreyne (Open Vld) bekijkt het positief. “Dit is op gebied van wegenwerken het grootste investeringsproject van deze legislatuur. Kijk, dit dossier lag al een hele poos op tafel. Er waren in het verleden al veel plannen opgemaakt, vooral met de focus op het wegnemen van de twee vermaledijde verkeersdrempels nabij de Groenedreef en Kleine Vaartstraat. Maar er was meer nodig dan dat: een totaalaanpak van de verkeersstroom in en uit Gistel.”

Fietsvriendelijker

“We vermijden verkeersopstoppingen nabij het kruispunt met de Sint-Jans-Gasthuisstraat door eerder al het verkeer richting Westkerke af te leiden via de Groenedreef. De schoolomgeving van Gravenbos kreeg digitale zone 30-borden en de omliggende Pieter Bortierlaan en Kleine Vaartstraat zijn fietsstraten geworden.”

“De schoolbuurt krijgt ook zebrapaden met groene ondergrond, naar analogie van andere Gistelse scholen. Niet alleen voor auto’s is het vlotter om de stad te bereiken, vooral voor fietsers is de hele omgeving een stuk vriendelijker ingericht. Vanuit school Gravenbos klinken al positieve reacties. Hoe ik dat weet? (knipoogt) De directie stuurde naar alle ouders van de leerlingen een mail met goedkeurende bevindingen… en toevallig ben ik een van die ouders.”

“Trouwens, we gaan nu voor alle Gistelse scholen een mobiliteitsplan op maat opstellen. Akkoord, de wegenwerken hebben veel en veel langer geduurd dan gepland en de omleiding langs de Kanaalstraat zorgde voor frustratie, maar eind goed al goed: Gistel is opnieuw vlot bereikbaar.”

(TVA/foto PM)