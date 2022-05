Unizo Diksmuide organiseert informatieavond over afsluiten Kaaskerkestraat

Op woensdag 18 mei nodigde Unizo Diksmuide, op initiatief van Chris Vandezande, alle ondernemers van bedrijven in de bedrijvenzone Kaaskerke-Oude Barriere en omgeving uit op een infoavond. De aanleiding was het afsluiten van de Kaaskerkestraat voor de werken aan de zuidwestelijke omweg, in de volksmond de Ring rond Diksmuide.

Een zestigtal ondernemers kwam de avond bijwonen. Bereikbaarheidsadviseur Frederik Vervaecke gaf er uitleg over de plannen, hoe de omleiding er zal uitzien en wat nog kan veranderen. Er zou in twee fasen worden gewerkt, een eerste fase start in augustus 2022 en zal duren tot oktober 2022. In deze eerste fase zal ook de riolering worden aangepakt. In een tweede fase, die start in oktober 2022 en vermoedelijk zal duren tot juli 2023, worden de werken aan de weg gedaan.

Omleiding

Tijdens deze periode zal geen verkeer mogelijk zijn langs het rondpunt in de Kaaskerkestraat, er wordt een omleiding voorzien. De omleiding voor zwaar verkeer loopt via de autosnelweg E40. Het plaatselijk verkeer vanuit Diksmuide kan de omleiding volgen via de Ijzerdijk, Dodengangstraat naar Lettenburg waar men op de gewestweg komt. Voor het verkeer dat vanuit richting Veurne komt, loopt de omleiding van Oudekapelle, langs de Oude Zeedijk en de Rellemstraat naar Sint Jacobskapelle, vandaar komt men via de Marie Declerckstraat op de Ijzerdijk. Op de Ijzerdijk tussen de hoge Brug en Shopping Delva blijft een dubbele rijrichting terwijl het vanaf Shopping Delva tot aan de Dodengang enkele richting wordt. De rest van de Dodengangstraat wordt dan wel weer dubbele richting.

Grote economische impact

Veel ondernemers hadden vragen over de bereikbaarheid van hun bedrijf: vrachtwagens die materialen moeten leveren maar ook de vrachtwagens die het afgewerkte product moeten vervoeren. De grootste bezorgdheid is dat de bedrijven bijna een jaar onbereikbaar zullen zijn en de grote economisch impact die dat zal hebben. “Weet u wat het aan een bedrijf zal kosten, zowel aan brandstof als aan werkuren wanneer, zoals voorgesteld, de vrachtwagens een omweg van 20 tot 25 kilometer moeten maken. En er moet rekening mee gehouden worden dat chauffeurs maximaal 8 uur achter het stuur mogen zitten”, zo zei een aanwezige. Iemand anders vroeg zich af hoe de werknemers op hun werk zullen geraken. De bereikbaarheidsadviseur verzekerde alle vragen en verzuchtingen voor te leggen aan het studiebureau dat een oplossing zal zoeken.

Op 2 juni wordt een algemene infoavond voorzien in het provinciaal domein Ijzerboomgaard , inschrijven vooraf is verplicht en dat kan men doen via https://www.diksmuide.be/eloketdetail/283/inschrijving-infomoment-tweede-fase-omleidingsweg