Uitwijkstroken Sluislaan verkeren in slechte staat: Pas in 2024 definitief tracé voor omleidingsweg Moen

Het is nog zeker wachten tot in het voorjaar 2024 eer er een beslissing valt over het definitieve tracé van de omleidingsweg om Moen. Ondertussen bereidt men herstellingswerken voor aan de Sluislaan, waarvan het zwaar verkeer nu gebruikmaakt.

Maandelijks komt het planteam voor de ontsluitingsweg samen. Daarin zetelen onder meer afgevaardigden van Zwevegem en Avelgem, naast mensen van het Vlaams Gewest en een tweetal studiebureaus. “We gaan vooruit, maar niet snel. We gaan immers heel voorzichtig te werk, zodat er geen fouten gemaakt worden en we op het einde van de rit alles mogen overdoen”, vertelt burgemeester Doutreluingne (LB).

Volgens hem zijn nog drie tracés in de running. “Deze die aanpikken in de Stationsstraat zijn niet weerhouden. Enkel nog deze via de Keiberg, waarvoor weinig enthousiasme is voor het tracé vertrekkende in de omgeving van de Kwadestraat. Blijkt immers dat met dit tracé ingrijpende onteigeningen mogen verwacht worden. Zeker is dit nog niet. Alles hangt ook af van een mobiliteitsonderzoek dat nu nog lopende is.”

Naast dit mobiliteitsonderzoek, waarbij vooral tellingen gebeuren van het verkeer, is er ook overleg met de omwonenden. Normaal moet dit onderzoek tegen de zomervakantie afgelopen zijn, zodat kan verder gewerkt worden aan de ‘scoopingsnota’ die zal leiden tot het ontwerp van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP). “We hopen over ongeveer een jaar daarmee klaar te zijn. We zullen dan ook weten welk tracé het zal worden”, aldus de burgemeester.

Dringend herstellen

Om het zwaar verkeer, en vooral de Imog-vrachtwagens, uit het centrum van Moen te weren, kan men al jaren langs de smalle Sluislaan rijden. Hier en daar werden uitwijkstroken gemaakt, zodat de weggebruikers elkaar kunnen dwarsen. Zowel de Sluislaan als de uitwijkstroken verkeren nu in een slechte staat. “De toestand van de Sluislaan tussen de twee bruggen is inderdaad dramatisch en er moeten dringend herstellingen uitgevoerd worden. Wegens te gevaarlijk hebben we er een fietsverbod ingesteld”, verduidelijkt schepen Dirk Desmet (CD&V).

Momenteel is men bezig met de vergunningsaanvraag om die weg, die in een natuurgebied ligt, te mogen herstellen. Dat zou halfweg maart klaar moeten zijn, waarna de deputatie aan zet is om de vergunning al of niet te geven.

“Uiteraard zitten we niet stil af te wachten. We hebben externe expertise ingeroepen van een studiebureau die al ter plaatse de situatie ging bekijken. Dat maakt nu een rapport op met voorstellen hoe we de situatie het best kunnen oplossen. In afwachting voeren we ook tellingen uit om te zien hoeveel zwaar verkeer er dagelijks voorbijkomt en zijn we in overleg met Imog, als belangrijke gebruiker”, besluit Desmet. (GVZ)